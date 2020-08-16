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【筍價租樓】細單位供應增 業主為搶租客愈減愈多 煥然壹居1房劈17%租出

股樓投資 10:02 2020/08/16

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疫情下減價盤增，但不少未看清樓市前景的市民，寧願先租樓再靜觀其變。加上兩大新盤南昌站的匯璽III及將軍澳日出康城MALIBU也於最近入伙，錄得多宗租務成交。同時，更多業主願意減租，過去數周的租務成交十分暢旺。過去數月不時出現業主大幅減租的個案，減租幅度達數千元，但多出現在大單位。不過，近日出現的一個現象，就是細單位也愈減愈多，市場一連出現數宗1房單位大幅減租個案，其中啟德煥然壹居1房單位劈租幅度達17%。

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香港置業市務經理（銷售）周鍵喬表示，啟德煥然壹居H2座高層C室，1房間隔，向東南望開揚樓景，實用面積約456平方呎。業主以約1.8萬元放租一星期，即吸引區內客洽詢，議價後減價3,000元或16.7%，以1.5萬元租出，實用呎租約32.9元。據悉，新租客為夫婦，心儀單位租金相宜，故睇樓2次後即拍板承租。資料顯示，業主於2016年5月以約550.2萬元購入上述單位，現享租金回報約3.3厘。

相關文章:【劈租成交】北角超豪宅海璇連錄低價成交 呎租急跌2成 專業人士豪付1年租金26.4萬進駐1房


此外，大角咀I-Home也減價近一成租出，香港置業高級聯席董事張仲賢指，I-Home低層C室，1房間隔，向南望樓景，附設露台，實用面積約381平方呎。業主以約1.55萬元放租約1星期後吸引區內客洽詢，雙方議價後減租約1,500元或約9.7%，以約1.4萬元租出，實用呎租約36.7元。據悉，新租客為夫婦，心儀單位廳大房大，間隔闊落，在睇樓2次後決定承租。

相關文章:【樓市現象】同年購入同年沽貨 西貢屋仔定九龍灣樓仔業主賺得多?

香港置業分區市務董事（銷售）許鷹傑表示，匯璽III陸續入伙，租務成交活躍，該行日前促成一宗匯璽III租務成交，新租客斥2.125萬元承租1房戶，實用呎租約54.3元，成交價略低於市價。上述單位為匯璽III 8座中層H室，1房間隔，望街景，實用面積約391平方呎。業主以約2.3萬元放租半個月即吸引外區客洽詢，議價後減價1,750元或約7.6%，以2.125萬元租出，實用呎租約54.3元。據悉，新租客為單身客，睇樓2次即決定承租。資料顯示，業主於2019年9月以約839萬元購入上述單位，現享回報約 3 厘。
 

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撰文 : 陳詠妍

收租 煥然壹居 匯璽III 疫情

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