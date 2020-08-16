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「海底撈」告「河底撈」......結果

股樓投資 15:08 2020/08/16

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正所謂「人有相似，物有相同」！企業撞名，或「同名同姓」的實在多不勝數，近日就有一則新聞，內地連鎖火鍋店海底撈（06862）於2019年8月，入稟控告湖南長沙河底撈餐廳的商標侵權，並索償20萬元人民幣。

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不過，審理案件的長沙市天心區人民法院認為，海底撈與河底撈在字形、讀音、含義，以及商標顏色等有明顯差異，而且河底撈主打湘菜，海底撈則是以川菜及火鍋馳名，因此一審判海底撈敗訴。

儘管兩者沒有上訴，不過河底撈老闆就跟內地媒體透露，指現已改名為「河底鮮」，直言對方是大公司，他們不想再惹麻煩了。

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海底撈於 1994 年成立，全稱為四川海底撈餐飲股份有限公司；河底撈餐廳則位於湖南省長沙市雨花區，2018 年 9 月 20 日完成公司登記，業務以中餐為主，餐館正門招牌為「河底撈家常菜」、「河底撈好味道」，其中「河底撈」採用藝術字， 「河」字三點水呈河流形態，「底」字下面的點則是由一個魚形圖像代替，整個招牌上方有一個躍起的魚圖像。海底撈認為兩家公司使用近似商標，侵犯海底撈商標使用權。

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撰文 : 張以正

海底撈（06862） 香港股票

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