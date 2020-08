【A股布局】券商合併傳聞不斷　回顧過去4種併購模式

自從中國開放金融業,讓外資可控股國內證券公司後,便不斷傳出內地券商併購的消息,以航母級企業來抗衡外資的競爭。

其他文章:【UFO】美國五角大樓將成立 UFO專門調查小組

近月,先後有兩單併購傳聞,包括中信證券(06030)與中信建投(06066)、第一創業與首創證券。雖然兩單傳聞,一直未能確得官方確認,但可以肯定業內的併購消息,必成日後炒作的借口。

平安證券回顧中國過去的併購個案,及借鑑美國金融業整合的經驗,綜合了4種模式:

1. 強強聯手:兩家大券商整合打造成航母級券商,如中金公司(03908)收入中投證券實現財富管理、投行等業務的協同效應。

2. 收購業務:通過併購補足個別業務的「短板」。

其他文章:【宏觀中國】居民存款大轉移 資金進了股市還是樓市?

3. 客戶資源整合:區域性客戶資源整合,或不同類型客戶資源整合,如高淨值客戶與長尾客戶的互補、零售客戶與機構客戶的互補等。如方正證券收購民族證券以襧補北方地區的缺口。

4. 海外、科技布局的向外擴張:通過收購海外機構加快國際化進程;收購數碼化平台或互聯網公司,獲得及整合綫上流量的資源。如中信證券收購里昂證券。

如欲查看更多 iMoney 網上專欄的內容【 https://bit.ly/2zJY7DJ 】

即睇 iMoney 全新網站【 imoneymag.com 】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即 Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看 /See First 】搶盡投資先機!