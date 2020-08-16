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【A股布局】券商合併傳聞不斷　回顧過去4種併購模式

股樓投資 12:21 2020/08/16

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自從中國開放金融業，讓外資可控股國內證券公司後，便不斷傳出內地券商併購的消息，以航母級企業來抗衡外資的競爭。

其他文章：【UFO】美國五角大樓將成立 UFO專門調查小組

近月，先後有兩單併購傳聞，包括中信證券（06030）與中信建投（06066）、第一創業與首創證券。雖然兩單傳聞，一直未能確得官方確認，但可以肯定業內的併購消息，必成日後炒作的借口。

平安證券回顧中國過去的併購個案，及借鑑美國金融業整合的經驗，綜合了4種模式：

1. 強強聯手：兩家大券商整合打造成航母級券商，如中金公司（03908）收入中投證券實現財富管理、投行等業務的協同效應。

2. 收購業務：通過併購補足個別業務的「短板」。

其他文章：【宏觀中國】居民存款大轉移　資金進了股市還是樓市？　

3. 客戶資源整合：區域性客戶資源整合，或不同類型客戶資源整合，如高淨值客戶與長尾客戶的互補、零售客戶與機構客戶的互補等。如方正證券收購民族證券以襧補北方地區的缺口。

4. 海外、科技布局的向外擴張：通過收購海外機構加快國際化進程；收購數碼化平台或互聯網公司，獲得及整合綫上流量的資源。如中信證券收購里昂證券。

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撰文 : 林衛

財富及資產管理 中國 合併 外資 收購 中金公司（03908） A股

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