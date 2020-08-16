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5年前霸氣敲鑼　5年後豪氣送每個員工一部車　佢係....

股樓投資 20:40 2020/08/16

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大家還記得5年前這一幕嗎？

2015年7月15日，金嗓子（06896）首日掛牌，其創辦人江佩珍一幕霸氣敲鑼，在Facebook和各大網上討論區瘋狂洗版。當時她在鏡頭前先展示手中的鑼棒，然後奮力一敲，十分有氣勢，場面令人發笑。直到5年後的今天，大家提起金嗓子，依然是記起這一幕，有晒畫面。

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相隔5年，江佩珍由霸氣變成變為豪氣。8月初，她為集團的700多名員工，每人送一架新能源自動車。無錯，是每人一架！很多打工仔聽到都好羨慕了吧！

據知，金嗓子已興建了新廠房，預計今年就會投產及搬遷，由於路程較以前偏遠，所以江佩珍為了解決員工上班路遠及交通問題，於是乎決定向員工送車。金嗓子一口氣跟上汽通用五菱集團訂購了700多架新能源電動汽車，而且不只限於在柳州的同事，就連其他地方的員工亦照顧周到，稍早前，江佩珍還特意親身去了深圳一趟，親自將定制的汽車送給同事。

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各位打工仔，是不是很羨慕又妒忌呢！不如看看那些車款是怎樣的吧！一遍車海何其壯觀。

其實，人稱「江老娘」的江佩珍，在員工心目中是個很爽直的老板。現實中，又能如此豪氣送車給員工，難怪大家都對她敬重有之。

另一方面，較早前有不少報道指，金嗓子拖欠廣告費5000萬，因而令江佩珍被限制出境。問有趣的是，公司現時擁有5億元現金，而過去單是疫情捐助抗疫物資已達160萬元，現在又豪花數千萬訂購汽車，怎樣看公司都不是沒有足夠資金付那筆廣告費，難怪外界也有疑惑，到底是何解不找數，抑或是江佩珍意氣用事呢！

內地報道有如此一句：

在廣西柳州，金嗓子創辦人江佩珍被稱為「江老娘」，是個傳奇人物。一處失信，處處受限，也許，「江老娘」是吞不下這口氣，並非金嗓子沒錢付。

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撰文 : 張以正

金嗓子（06896） 香港股票

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