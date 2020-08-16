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【宏觀中國】居民存款大轉移　資金進了股市還是樓市？　

股樓投資 12:05 2020/08/16

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中國人民銀行在上周公布7月份金融數據，數字除了顯示國內信貸有所放慢外，還看見存款數字出現下滑。

其他文章：【港股追蹤】科技指數調整比重　騰訊中芯佔比一樣？（附成分股比重列表）

資料顯示，7月人民幣存款增加803億元（人民幣，下同），按年少增5,617億元，其中住戶存款減少7,195億元，非金融企業存款減少1.55萬億元，而非銀行業金融機構存款則增加1.8萬億元。

券商分析指，居民存款搬家很可能流入了股市，同時，由於中國逐步復工復產，企業資金的活躍度也提升不少。

中金指，居民存款的增長差於季節性，反映在股市火爆下，存款流入股市，通過直接參與二級市場和抽新股、間接申購基金、理財產品等方式入市。

其他文章：【筍價租樓】細單位供應增 業主為搶租客愈減愈多 煥然壹居1房劈17%租出

確實，根據私募基金規模的變化，7月底總規模為14.96萬億元，較上月增加6,085.36億元，當中證券投資基金最明顯，7月規模按月大幅增長4,416.21億元。

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撰文 : 林衛

行業 銀行 人民幣 私募基金 經濟

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