【宏觀中國】居民存款大轉移　資金進了股市還是樓市？　

中國人民銀行在上周公布7月份金融數據,數字除了顯示國內信貸有所放慢外,還看見存款數字出現下滑。

其他文章:【港股追蹤】科技指數調整比重 騰訊中芯佔比一樣?(附成分股比重列表)

資料顯示,7月人民幣存款增加803億元(人民幣,下同),按年少增5,617億元,其中住戶存款減少7,195億元,非金融企業存款減少1.55萬億元,而非銀行業金融機構存款則增加1.8萬億元。

券商分析指,居民存款搬家很可能流入了股市,同時,由於中國逐步復工復產,企業資金的活躍度也提升不少。

中金指,居民存款的增長差於季節性,反映在股市火爆下,存款流入股市,通過直接參與二級市場和抽新股、間接申購基金、理財產品等方式入市。

其他文章:【筍價租樓】細單位供應增 業主為搶租客愈減愈多 煥然壹居1房劈17%租出

確實,根據私募基金規模的變化,7月底總規模為14.96萬億元,較上月增加6,085.36億元,當中證券投資基金最明顯,7月規模按月大幅增長4,416.21億元。

如欲查看更多 iMoney 網上專欄的內容【 https://bit.ly/2zJY7DJ 】

即睇 iMoney 全新網站【 imoneymag.com 】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即 Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看 /See First 】搶盡投資先機!