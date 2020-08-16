【恒指季檢分析】美團僅得安慰獎　或無緣恒指成份股

▲ 小米比美團自由流通市值更少，反映率先進入恒指，小米指，在資本市場發展具有里程碑意義。

恒生指數季檢公布，美團 （03690） 自由流通股票市值近1萬億元，卻未有如市場預期一樣，晋身恒指成份股，僅晋身國指成份股。對於美團落空成為藍籌，恒指公司指，每次季檢都有既定做法，均會考慮候選公司的市值、成交、行業代表性，以及財務表現等因素作綜合考慮。

按過往數據分析，對於美團的候選身份，其實已獲恒指公司充份的考慮，亦即今次未能成為恒指成份股，往後亦難以納入恒指，市場預期落空，對股價或有壓力。

在港股自由流通股份市值（不計大型股東持股）的排名中，早於06年9月上市的招行 （03968） ，H股自由流通市值達1539億元，不計新近來港的第二上市及同股不同權股份，已是港股排名第十一大市值股份，不過，招行不是恒指成份股，而只是國指成份股。就連中國四大國有銀行農行 （01288） ，其H股流通市值達764億元，亦未有晋身藍籌。

融創 （01918） 亦是一樣，融創於2010年10月上市，至今自由流通市值為941億元，不計新近來港的第二上市及同股不同權股份，在港股流通市值排名第29位，不過仍不是藍籌股的一員；941億元的流通市值，亦為排第50隻成份股太古 （00019） 的3.6倍，不過，與招行及農行一樣，融創是國指成份股。

最主要原因，是恒生指數要有市場最大的代表性，不能側重於某一兩個行業，資料顯示，計入最新納入的阿里巴巴 （09988） 、藥明生物 （02269） 及小米集團 （01810） ，恒生指數股份的總市值已達23萬億元，代表了港股主板總市值的41萬億元的56%。

在最新的季檢未生效前，金融業有11隻藍籌，佔恒指權重約49%；另外，中港地產股11隻，佔恒指權重約10%，兩行業已有22隻藍籌及佔恒指權重共6成，所以早前恒指諮詢，其中一個議題便是限制金融股比重，指金融行業在恒生指數比重高出14個百分點，建議金融股設定在權重8%的上限。不過，諮詢總結亦顯示，75%回覆人士並不認為恒指金融行業比重是一個需要解決的問題，所以不會在金融股設限。

據恒指公司分類，騰訊、阿里巴巴、美團、小米及中芯 （00981） 同為資訊科技行業，市場估算單一行業的股份權重太多，或影響指數代表性，騰訊股價強勁，一股大升足以撐起指數，故市場早已笑稱恒指是「騰指」。

恒指資訊科技行業（IT）原以騰訊 （00700） 為代表，恒指權重約10%至12%，騰訊自由流通股份市值已達3萬億元，由於單一隻股份最多佔恒生指數10%，騰訊只計入約3成的流通市值，在指數佔比便已封頂；而阿里巴巴在港發行48億股，減去存託行花旗的23億股持股，在港自由流通市值便已達6170億元，在恒指權重將達5%。若美團入選，以及小米的恒指權重，恒指IT分類便達22%，隨着科網股強勢，一季內隨時權重會增至3成，或需要限制行業的權重。而自由流通市值不及美團的小米，亦能晋身恒指，已反映恒指公司的決擇，僅將美團納入國指，情況與招行、農行、融創相似。

不過，恒指的機制正不斷完善，在進行諮詢檢討的3個月後，再宣布作一次全面的檢討，包括選股、成份股數目、權重、行業、地域分布，美團似乎仍有機會。

記者：譚志偉

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