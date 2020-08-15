【俄羅斯疫苗】俄羅斯衛生部：已開始生產新冠疫苗

▲ 外媒引述俄羅斯衛生部指，俄羅斯已開始生產新冠肺炎疫苗。

新冠肺炎疫情全球大流行，俄羅斯疫苗更成為全球首款註冊疫苗。外媒更引述俄羅斯衛生部表示，俄羅斯已開始生產新冠肺炎疫苗，預料首批新冠疫苗會率先安排醫護人員接種。

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俄羅斯衛生部周六（15日）表示，疫苗已正式開始生產，首批安排醫生等醫護人員注射，其後再安排公眾接種。這疫苗由俄羅斯衛生部的馬列亞流行病學與微生物學研究所(Gamaleya Research Institute of Epidemiology and Microbiology) 研發，要進行兩次注射以延長免疫力。

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俄羅斯政府周二（11日）公佈正式註冊疫苗，這款疫苗目前只進行第一及第二階段的試驗，俄方未有公佈試驗詳細數據，並計劃生產和使用疫苗過程中，繼續進行第三階段的試驗。外界批評俄羅斯為加快使疫苗面世，未進行第三階段試驗就生產，質疑疫苗的安全性

據悉，俄羅斯疫苗適用於18歲至60歲的成年人士，而且可結合抗流感等抗原（Antigen）結合使用，以提升效果。

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責任編輯：鄭錦玲

