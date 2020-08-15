【巴菲特】股神巴菲特罕有轉吸黃金股 曾狠批黃金「低等投資」

▲ 股神巴菲特（Warren Buffett）投資公司巴郡上季罕有買入黃金股，惹來市場廣泛關注。（資料圖片）

股神巴菲特（Warren Buffett）的旗艦投資公司巴郡更新上季投資組合變動，季內罕有買入黃金股，同時減持三大美資銀行股、西方石油及美國四大航空股。

根據巴郡周五披露，第二季持有2,090萬股巴里克黃金集團（美：GOLD），相當於1.2%股權，市值5.65億美元（折合約44.07億港元）。

巴里克黃金集團隔晚收報26.99美元，微跌0.55%。

巴郡減持多隻銀行股 悉數沽售高盛持股

值得留意的是，由於巴菲特過往一向對黃金或金礦股有保留，亦多次將黃金比喻為低等投資（inferior investment），更曾在2011年的股東信件中形容，有關貴金屬「不但無用亦無生產價值」，因此市場對巴郡上季吸納黃金股的舉動相當詫異。

不但轉吸黃金股，巴郡季內亦進一步減持銀行股，包括減持富國銀行逾25%至約2.38億股，另減持摩根大通約60%至約2,220萬股，悉數出售所持的190萬股高盛。此外，巴郡亦有減持Visa、Mastercard及紐約梅隆銀行（BNY Mellon）。

總結上季巴郡投資組合，季內規模增長15%至約2,020億美元，其中主要受惠於核心持股蘋果公司（美：AAPL）的股價升勢，期間大升40%以上。

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