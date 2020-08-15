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【Netflix電影】宅在家有乜做？　多部電影陸續上架

商業 18:37 2020/08/15

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Netflix最新原創電影《神棄之地》，將於9月16日正式上架。（Netflix官網截圖）

新冠肺炎疫情持續，市民每個周末宅在家有甚麽做？Netflix有不少電影新上架，每套戲最少約1小時，加上戲院仍未能恢復營業，在家看戲似乎是一個不錯的選擇。該串流平台近日播放最新原創電影《The Devil All the Time（神棄之地）》的預告片。

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該片改篇自作者Paulo Campos的同名小說，由其兄弟Antonio Campos執導，並由飾演Marvel電影「蜘蛛俠」的Tom Holland主演。故事講述在戰後，一個偏遠的小鎮，腐敗而墜落，Tom Holland飾演一位努力保護所愛、致力反抗鎮中邪惡勢力的年輕人。

不得不提，曾飾演《吸血新世紀（Twilight）》男主角「Edward Cullen」的Robert Pattinson，今次亦出現在電影中，飾演邪惡神父的反派角色。而該片將於9月16日正式上架。

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多部經典電影　本周陸續上架
雖然新原創電影《神棄之地》尚有約一個月才上架，但Netflix本周仍有經典或著名電影新上架。觀眾可以先經典重溫。例如：《Addams Family》和《Addams Family Values》、《Lara Croft: Tomb Raider》、《Young Adult》等。

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責任編輯：馬意文

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