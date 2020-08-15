【投資海外】英國買樓不求人　當地實用網站要記實

英國樓近期受歡迎，坊間展銷會如雨後春筍，惟部分人怕買爛尾樓，情願轉買二手樓。身處香港，要買二手樓，又或租樓，自然想到中原、美聯，只要到代理行網站，便能找到實用資訊，其後再實地考察，便能成事。然而，英國與香港相隔甚遠，若要到當地買樓、租樓，且想先研究，到底可以怎樣做？

Rightmove、Zoopla，是英國常用的物業網站，同時設有手機應用程式。買家可先選擇區域，然後再揀樓宇類型，細心研究周邊樓價、租金水平。值得留意的是，英國樓常以租金回報高為賣點，個別代理為求出售物業，更會亂用數據，誤導買家。

Rightmove：https://www.rightmove.co.uk/

Zoopla：https://www.zoopla.co.uk/

若可實地考察，當然最好，惟現時疫情嚴重，難到英國。若找到心意區域，可參考 StreetCheck 等網站，只要輸入postcode，便能了解物業周邊配套，其後再用Google Maps Street View看看街道環境，若不清潔，自然大打折扣。重要的是，StreetCheck提供不少實用資訊，如該區人口、居民收入、工作類別、種族、甚至是出生地。

StreetCheck： https://www.streetcheck.co.uk/

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