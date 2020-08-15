  • 31°C
香港時間 : 2020815日 (六) 19:03
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【投資海外】英國買樓不求人　當地實用網站要記實

股樓投資 18:17 2020/08/15

分享：

英國樓近期受歡迎，坊間展銷會如雨後春筍，惟部分人怕買爛尾樓，情願轉買二手樓。身處香港，要買二手樓，又或租樓，自然想到中原、美聯，只要到代理行網站，便能找到實用資訊，其後再實地考察，便能成事。然而，英國與香港相隔甚遠，若要到當地買樓、租樓，且想先研究，到底可以怎樣做？

Rightmove、Zoopla，是英國常用的物業網站，同時設有手機應用程式。買家可先選擇區域，然後再揀樓宇類型，細心研究周邊樓價、租金水平。值得留意的是，英國樓常以租金回報高為賣點，個別代理為求出售物業，更會亂用數據，誤導買家。

Rightmove：https://www.rightmove.co.uk/

Zoopla：https://www.zoopla.co.uk/

若可實地考察，當然最好，惟現時疫情嚴重，難到英國。若找到心意區域，可參考 StreetCheck 等網站，只要輸入postcode，便能了解物業周邊配套，其後再用Google Maps Street View看看街道環境，若不清潔，自然大打折扣。重要的是，StreetCheck提供不少實用資訊，如該區人口、居民收入、工作類別、種族、甚至是出生地。

StreetCheck： https://www.streetcheck.co.uk/

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 黃卓賢

相關文章

【投資海外】英國減印花稅托樓市　到底有幾筍？
2020/07/12
【投資海外】英國減印花稅托樓市　到底有幾筍？
【投資海外】英國買樓做按揭　搵香港銀行前要知一件事
2020/07/26
【投資海外】英國買樓做按揭　搵香港銀行前要知一件事
【投資海外】英國樓勿亂買　否則按揭凍過水
2020/08/01
【投資海外】英國樓勿亂買　否則按揭凍過水
【投資海外】英國各城樓價　一文睇清楚
2020/08/02
【投資海外】英國各城樓價　一文睇清楚
【投資海外】英國樓「期間限定」免印花稅　四大重點你要知
2020/08/09
【投資海外】英國樓「期間限定」免印花稅　四大重點你要知
英國

上一篇文章

【藍籌業績】金沙上半年蝕55億元 下周企穩30元可考慮吸納

下一篇文章

驚安之殿堂DONKI密密開店有計　對零售業有何啟示？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

西澳總人口26人小國赫特河公國 因新冠肺炎宣佈「亡國」
西澳總人口26人小國赫特河公國 因新冠肺炎宣佈「亡國」
【豪宅疫情】擎天半島劈價872萬沽　代理：「沙士貨」減價都勁賺
【豪宅疫情】擎天半島劈價872萬沽　代理：「沙士貨」減價都勁賺
【網民熱話】30歲男友只有萬一蚊人工　為了儲錢應如何捱下去？
【網民熱話】30歲男友只有萬一蚊人工　為了儲錢應如何捱下去？
【樓市現象】同年購入同年沽貨 西貢屋仔定九龍灣樓仔業主賺得多?
【樓市現象】同年購入同年沽貨 西貢屋仔定九龍灣樓仔業主賺得多?
【恒指季檢】美團爆冷唔入圍　阿里小米黑馬藥明生物晉身藍籌
【恒指季檢】美團爆冷唔入圍　阿里小米黑馬藥明生物晉身藍籌
【疫市平賣】半新盤業主投降　土瓜灣海景戶低市價半成沽
【疫市平賣】半新盤業主投降　土瓜灣海景戶低市價半成沽