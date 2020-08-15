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【藍籌業績】金沙上半年蝕55億元 下周企穩30元可考慮吸納

股樓投資 18:42 2020/08/15

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濠賭股金沙中國（01928）公布，上半年由盈轉虧，淨收入跌逾八成，共虧損55.5億元。而經調整物業EBITDA，則錄得虧損19億元。

相關文章：【大行點睇】銀娛中績勝預期 滙豐升目標價大和看好跑贏大市

金沙解釋，受新冠肺炎疫情打擊，政府實施旅遊限制，令旅客大幅減少。打擊全部營運分部及業務類別的淨收益，因此經營業績及現金流大跌。

上半年娛樂場淨收益按年減少82.6%至6.25億美元，所有博彩產品的下注額都減少。客房收益按年減少逾八成至7100萬美元。購物中心收益按年減少58.8%至9900萬美元。為應對疫情，公司為旗下購物中心租戶提供1.35億美元的租金優惠。餐飲收益按年減少逾八成至2700萬美元。會議、渡輪、零售及其他收益按年元減少79%至1.24億美元。

毫無疑問，疫情影響金沙上半年業績，然而隨著澳門快逐步解封，推動自由行旅客回流，該股相信快離開谷底。若然下周開市後成功企穩30元心理關口，可考慮吸納，博其隨同澳門旅遊市道，於下半年復甦。

相關文章：【濠賭股分析】澳門明起放寬出入境措施　大行最睇好邊2隻濠賭股？

撰文 : 李尚毅, 趙家盈

金沙中國有限公司（01928） 經濟

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