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雲南省推出少數民族服裝計劃 公務員每周至少穿兩天

環球政經 17:29 2020/08/15

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中國民族何其多，除了漢人文化之外，還有很多少數民族的文化都值得我們正視。雲南省西雙版納傣族自治州景洪市近日發布通知稱，為推廣少數民族文化，市黨政機關、事業單位的工作人員每周至少兩日穿民族服飾工作，各級幹部參加重要活動和接待工作時，需穿民族服飾。

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通知當中所指的民族服飾包括傣族、哈尼族、布依族、布朗族、基諾族等，服裝皆由少數民族在長期工作和生活中形成的、與他們的生活文化有相當密切的關係，因此有關當局認為穿著民族服裝有助認識少數民族文化。

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雲南當地有多個少數民族聚居，為顯示當地民族服飾特色，各級幹部需在工作時間期間帶頭穿民族服飾，有助不同民主融洽相處，互相認識。

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撰文 : 翁嘉陽

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