雲南省推出少數民族服裝計劃 公務員每周至少穿兩天

中國民族何其多，除了漢人文化之外，還有很多少數民族的文化都值得我們正視。雲南省西雙版納傣族自治州景洪市近日發布通知稱，為推廣少數民族文化，市黨政機關、事業單位的工作人員每周至少兩日穿民族服飾工作，各級幹部參加重要活動和接待工作時，需穿民族服飾。

相關文章：【中國經濟】畢馬威中國《中國經濟觀察》 居民消費復甦下半年亮點

通知當中所指的民族服飾包括傣族、哈尼族、布依族、布朗族、基諾族等，服裝皆由少數民族在長期工作和生活中形成的、與他們的生活文化有相當密切的關係，因此有關當局認為穿著民族服裝有助認識少數民族文化。

相關文章：【宏觀中國】新零售勢不可擋 網購優勢進一步擴大

雲南當地有多個少數民族聚居，為顯示當地民族服飾特色，各級幹部需在工作時間期間帶頭穿民族服飾，有助不同民主融洽相處，互相認識。

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！