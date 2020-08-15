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【新冠肺炎】俄羅斯據報開始生產新冠肺炎疫苗

即市財經 17:25 2020/08/15

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俄羅斯傳媒報道，俄羅斯已開始生產有關的疫苗，最快8月底推出。

俄羅斯早前宣布研發出新冠肺炎疫苗，搶閘成為全球最快研發出疫苗的國家。俄羅斯傳媒報道，俄羅斯已開始生產有關的疫苗，最快8月底推出。

俄羅斯傳媒引述衛生部指，當局已開始批量生產新冠肺炎疫苗，是全球最早投產的新冠肺炎疫苗，並會盡快在下周初公布疫苗的臨床數據。

俄羅斯本周初宣布研發出疫苗，並命名為「衛星五號」（Sputnik-V），總統普京的女兒亦都率先接種，曾輕微發燒至38度但無大礙，並成功在體內生產大量抗體。普京又指，期望盡快啟動大規模的疫苗接種計劃。

但觀乎國際意見，似乎對俄羅斯生產的疫苗表示隱憂。世衛（WHO）敦促俄國研發疫苗時，應遵從國際社會的指引。美國總統特朗普回應時亦稱，對俄方研發的疫苗了解不深，但希望疫苗有效。

此前有報道指，目前全球有超過100種疫苗正處在早期研發階段，部分已進入臨床測試階段。

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編輯：趙穎妍

經濟 普京 特朗普 道瓊斯工業平均指數 俄羅斯 美國 香港 疫苗 世界衞生組織 肺炎

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