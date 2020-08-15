【新冠肺炎】俄羅斯據報開始生產新冠肺炎疫苗

▲ 俄羅斯傳媒報道，俄羅斯已開始生產有關的疫苗，最快8月底推出。

俄羅斯早前宣布研發出新冠肺炎疫苗，搶閘成為全球最快研發出疫苗的國家。俄羅斯傳媒報道，俄羅斯已開始生產有關的疫苗，最快8月底推出。

俄羅斯傳媒引述衛生部指，當局已開始批量生產新冠肺炎疫苗，是全球最早投產的新冠肺炎疫苗，並會盡快在下周初公布疫苗的臨床數據。

俄羅斯本周初宣布研發出疫苗，並命名為「衛星五號」（Sputnik-V），總統普京的女兒亦都率先接種，曾輕微發燒至38度但無大礙，並成功在體內生產大量抗體。普京又指，期望盡快啟動大規模的疫苗接種計劃。

但觀乎國際意見，似乎對俄羅斯生產的疫苗表示隱憂。世衛（WHO）敦促俄國研發疫苗時，應遵從國際社會的指引。美國總統特朗普回應時亦稱，對俄方研發的疫苗了解不深，但希望疫苗有效。

此前有報道指，目前全球有超過100種疫苗正處在早期研發階段，部分已進入臨床測試階段。

相關文章：

【疫苗競賽】Novavax將向英國出售6,000萬劑新冠病毒疫苗作臨床測試

【新冠疫苗股】康希諾生物科創板首掛升逾8成、高見477元人幣 H股失守200元

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情

編輯：趙穎妍