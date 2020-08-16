【宏觀中國】攜程公布跨省遊恢復一個月數據　天津出遊人數增長超過3000％

今個月13日是內地恢復「跨省遊」一個月。內地旅遊網站攜程網公布數據，從平台合作的國內遊旅行社中，80%以上已經復工，通過攜程預訂各類跟團遊、定制遊產品的總出行人數已超過40萬。

客源地方面，攜程發布的數據顯示，「跨省遊出發省市人氣排行榜」的前10名分別是四川、廣東、雲南、上海、浙江、湖南、重慶、湖北、江蘇和貴州。

而從增速看，跨省遊開放後，天津、北京、湖北、黑龍江、上海、江蘇、吉林、寧夏、山東、安徽環比增長最快，其中天津增長超過3000%，北京也超過1000%。

目的地方面，目前最受歡迎的目的地省份依次是雲南、四川、浙江、廣東、貴州、湖南、海南、陝西、廣西和重慶。浙江、廣西和重慶成為近半個月遊客增長最快的省份。

而最受歡迎的目的地城市分別為麗江、三亞、貴陽、張家界、重慶、昆明、西寧、成都、九寨溝以及桂林。

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