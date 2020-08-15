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【美國疫情】美疾控中心主任警告　美國將迎來歷史上最糟糕的秋天

環球政經 17:16 2020/08/15

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現時全世界都在防範新冠肺炎疫情，不過美國疾病預防控制中心主任羅伯特（Robert Redfield）就警告，冬季流感正逐漸逼近，再加上美國新冠疫情仍在爆發階段，從公共衛生角度來看，美國將迎來有史以來最嚴峻的一個秋天。

美國的年度流感季節通常始於10月，然後在12月至2月達到頂峰，而每年的流感季節，都會造成約12,000至61,000美國人死亡。有美媒報導指，紐約，得克薩斯州和亞利桑那州的醫院，已呼籲使用冷藏卡車作為臨時停屍房，以處理大流行期間的屍體數量。自2010年以來起，每年有140,000至810,000人因流感住院。

事實上，流感是有疫苗和治療方法。不過，去年不到一半的美國國民（47％）接種了疫苗。疾病預防控制中心建議全國60％至70％的人接種流感疫苗，以控制流感病毒。

 

 

 

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撰文 : 周兆邦

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