【藍灣半島開分店】驚安之殿堂DONKI密密開店有計　對零售業有何啟示？

好想去旅行，好想去日本....相信是好多香港人現在最希望做的事。但在疫情之下，大家除了得個想字，只能去逛日本商店一解思鄉之愁，這一刻，驚安之殿堂（DON DON DONKI）幫到你，難怪來港一年，分店愈開愈多。

香港零售業寒冬，正當業界叫苦連天之際，卻無礙驚安之殿堂（DON DON DONKI）這隻過江龍的擴充大計，在短短1年間已在香港開了4間分店，而且中環及將軍澳的分店亦已如箭在弦，正當市場熱切期待，DONKI再宣布正籌劃第六間分店，據悉將會進駐小西灣藍灣半島商場藍灣廣場。

大家或好奇DONKI何解如此大膽，在這個時間不斷開店。但從人流和網上的討論來看，似乎市民又很受落，始終「日本貨」向來是港人最愛的，加上每間店舖面積大，貨物種類繁多，又是24小時營業，一進門就可以打發大半天時間。尤其現在因疫情大家都不能去旅行，對日本的「思鄉」之情可想而知，DONKI絕對是不二之選。

事實上，DONKI能在逆市擴張，在為大家帶來多一個落腳點之際，作為零售業亦可以借鏡一下其成功之處。

正所謂機會是留給有準備的人，所以第一點令人想到的，是現在經濟差，很多商舖紛紛減租，反造就了一些有財力的企業可以「趁低吸納」，加速擴張步伐，只要符合港人口味，始終能帶來生意。

畢竟來自日本的DONKI，單是日本這兩個字已不愁沒客源。再說，多年來香港很多大型商場愈變得格局相若，針對的消費者也似乎未必是年輕一群，所以對於很多港人去日本都必潮聖的DONKI就更具吸引力。

其次，現在很多人都要在家工作，但總要為家居添置用品食物，DONKI應有盡有，都是大眾利用網購或逛傳統超市的另一個選擇。

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