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【大行點睇】銀娛中績勝預期 滙豐升目標價大和看好跑贏大市

股樓投資 17:09 2020/08/15

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濠賭股銀河娛樂（00027）日前發布中期業績錄得28億元虧損後，仍獲大行們信心一票。滙豐發表研究報告指，銀河娛樂中期業績優於該行預期，建築材料業務表現優於預期。該行續指，「澳門銀河」的貴賓廳業務及中場業務皆略遜預期，而「星際酒店」的復甦更好。該行維持其「持有」評級，將目標價由57元上調1.7％至58元。

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滙豐指，銀娛管理層有信心可維持2021年中開放第三期項目的時間表，又相信自由行和團體旅遊簽註重新開放將推動復甦。該行續指，銀娛將支出減少至每日250萬美元，引述管理層認為，如果博彩收入和租金等業務收入可以恢復到去年第四季度的30％左右，集團整體運營將可以實現收支平衡。

大和發表報告指，銀河娛樂中期經調整EBITDA虧損13.7億元，優於該行及市場預期，該行重申其「優於大市」評級。大和指，銀娛的每日支出已由每日280萬美元減少至每日250萬美元。管理層又重申有意對擴張海外業務，例如日本等。此外，管理層又指，第三期的建設仍在按計劃在2021年上半年底完成。大和引述管理層指，對集團在粵港澳大灣區的長期發展維持樂觀，銀娛亦是唯一一個在橫琴有土地的博彩業營運商，集團正研究在橫琴興建休閒渡假區，以補足其路氹現有的項目。

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撰文 : 李尚毅

銀河娛樂（00027） 經濟

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