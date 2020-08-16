【精明租樓】想趁租金回落揀筍價盤? 租樓前必要知道的5件事

每年的7、8月也是暑期租務旺季，以往不少前來香港讀書的內地學生於此時間來港租樓，租盤需求大增，也撐起租金；不過疫情下，內地學生絕跡，租盤大增，市場錄得多宗減租成交，吸引不少人出來找尋租盤，最近的租賃交投也見活躍。不過，有意租樓的人士可能未有租樓經驗，租樓前可了解清楚以下情況，及作出步署，找尋心水租盤的過程就更得心應手。

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1.向新入伙樓盤埋手

每逢有新盤入伙，租盤供應一下子大增，業主為求將單位出租，通常也願意擴大議價空間，租金會愈跌愈低，準租客可從這些將入伙、或剛入伙的新盤入手。最近入伙的新盤主要有兩個，分別為南昌站的匯璽III及將軍澳日出康城MALIBU，上述兩新盤也屢錄減租成交。

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最近匯璽的租務成交十分活躍，由8月初至今，該屋苑已錄逾46宗租務成交，對比7月同期增長約5.4倍。最近一位租客斥2.125萬元承租1房單位，實用面積呎租約54.3元，成交價略低於市價。單位為匯璽III 8座中層H室，1房間隔，望街景，實用面積約391平方呎。業主以約2.3萬元放租半個月即吸引外區客洽詢，議價後減價1,750元或約7.6%，以2.125萬元租出，實用呎租約54.3元。

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至於將軍澳日出康城MALIBU，自上月入伙至今累錄約47宗租務成交。香港置業助理分區董事劉浩勤指，MALIBU租務成交以2房單位為主，本月20宗租賃中有13宗為2房單位，包括位於3B座高層B室，實用面積540方呎，業主上月以1.8萬元放租，最終以1.65萬元租出，實用呎租約31元。業主2018年3月以800.2萬元購入，持貨逾2年，租金回報約2.5厘。MALIBU現時的租務成交價介乎1.3萬至3.8萬元。

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2. 一筆交全年租金或可享更平租金

租客物色到心水單位前，可先計算好自己的財政能力，一般來說，如租客有能力向業主支付一年租金以表誠意，業主收到一大筆租金，提早取得一筆資金，有可能再稍為降低租金，租客隨時一年節省了數千，甚至萬元也有可能。

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3.細心留意單位各項細節

雖然租樓跟買樓涉及銀碼差距甚大，但租客付了租金，變相幫業主供樓，租樓時也要留意單位的各項細節，特別是樓齡較高的住宅單位，更加要檢查清楚，如：1.單位龍頭有否出現漏水情況、2.有否出現水過低而供水量不足的情況、3.冷氣機會否太陳舊而有發出大嘈音或製冷情況不理想、4.單位去水位有否出現瘀塞情況、5.窗戶有沒有進行過驗查、6.電制、插蘇位置是否安全。以上所有事宜必須在簽訂租約前要求業主處理好，因為以上種很大程度影響到租客未來要支付的電費及水費水平。

同時，租客於簽訂租約前可先拍低單位內所有的瑕疵，並在租約內列明，為確保完成租約後能取回全部按金。

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4.跟業主商討清楚租金包含內容及單位內維修費責負任誰付

一般而言，租住住宅單位，租金已包差餉地租及管理費，租客沒有責任繳付。但如果租住的單位連同部份電器，如電燈、電熱水爐、煮食爐及冷氣等，如以上電器需要維修，部份也是要業主負責，但租客事前必須跟業主商討上述費用由誰付，並在租約上清楚列明。同時，如租客帶同寵物如狗隻入住單位，也務必先跟業主提出，因為有部份業主不歡迎租客飼養大型狗隻。

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5. 向業主爭取「免租期」

租客租入住宅單位，不少業主會向租客提供「免租期」，通常是數天至一星期左右，允許租客在正式交租前提前搬入，如等待傢俱送來等，在租客的角度，能夠有數天的免租期也有「著數」，業主未必會主動提出，租客要靠自己爭取。當然，如租客能盡早決定租樓，而不是考慮多天才決定租入單位，業主更快租出單位，或會願意提供更長的免租期。



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