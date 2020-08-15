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【置業指南】按揭借九成　儲夠首期就上車？　可能隨時要撻訂

股樓投資 16:31 2020/08/15

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多數人買樓都向銀行借錢，申請按揭，受惠新按保計劃，若是首次置業，購買800萬元以下單位，只需支付一成首期，餘額可攤盡30年還。舉例說，樓價700萬元，首期只需70萬元，但即使儲夠70萬元，仍然未夠，皆因買樓有其他洗費，如印花稅、律師費、佣金等。

印花稅

香港買樓要付印花稅，若是首次置業的香港永久性居民，雖獲豁免15%的從價印花稅，但仍要繳付第二標準印花稅率。簡單來說，稅率按樓價計，樓價愈高，印花稅愈高。

以500萬元至600萬元計，即一般上車客的置業預算，印花稅率為樓價3%，換言之，樓價600萬元，印花稅要18萬元。值得留意的是，買家簽署臨時買賣合約後，須於30天內，支付相關稅項。

代理佣金

物業買賣多數經代理行，即常聽到的中原、美聯。物業成交時，買賣雙方需付佣金，雖無法例規定，但多數為樓價1%。

律師費

物業買賣需聘請律師處理文件，而律師費有平有貴，並因應樓宇新舊、呎數、成交價、地契等因素而定。一般來說，律師費開支約3,000元至10,000元。

按揭保費

按揭保費，是上車族最常忽略的開支。簡單來說，銀行按揭最高可借六成，如借超過六成，需向按揭證券公司購買「按揭保險」，並支付相關保費。按揭保費以貸款額計，支付方法有三：第一種是一次繳交，第二種則每年繳交，第三種是向銀行借，並一次繳交，其後向銀行攤還。一般來說，多數上車客會向銀行加借保費，並分30年還。

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撰文 : 黃卓賢

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