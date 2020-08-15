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「舖王」鄧成波被追討欠租 合共一千二百萬

環球政經 16:31 2020/08/15

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有「麻雀館大王」之稱的石鑑輝，其四名家族成員，入稟高院控告「舖王」鄧成波名下公司，指該公司去年開始租用原告持有的彌敦道一百八十二號全幢物業作酒店，但自去年十月起一直欠租，故向被告追討逾一千二百萬元欠租、雜費連利息。

相關文章：經理人公司停止發放每月25萬元底薪 「Ming仔」索償151萬港元今開審

入稟狀指，雙方於去年一月簽訂租約，被告以月租一百一十五萬簽訂租約，租約由去年三月起至二○二四年一月底元，租用彌敦道一百八十二號全幢物業，其中地下及一樓只可經營商舖，二至十三樓則要經營酒店或旅館，同時被告需支付差餉、地租及管理費等。

相關文章：涉私隱數據索取 Facebook將控告歐盟委員會

據入稟狀內容指，被告去年十月起沒交租，原告曾於上年十二月底向被告發律師信要求支付欠租不果，而截至今年七月底，被告共欠十個月租金，連同差餉等雜費，總欠款約一千一百六十九萬元，另加利息共約三十七萬元。

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撰文 : 翁嘉陽

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