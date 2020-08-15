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【港股追蹤】美團為何失落藍籌？　三大死因剖析

股樓投資 16:02 2020/08/15

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恒指季度檢討結果出爐，美團(03690)最終大熱倒灶，阿里巴巴(03690)、小米(01810)及黑馬藥明生物(02269)則入圍。美團究竟死因為何？以下剖析3大原因。

1)TMT權重太大，第二上市指標性不及阿里

阿里巴巴被納入恒指，可以吸引增加香港作為第二上市地點的吸引力，相比之下美團就較沒有這種指標意義。如果阿里美團騰訊三個都進去的話，而市值計算，美團會佔到一定比重，比小米現時佔比會大得多。TMT權重太大，AMT在3選2下，美團自然被踢出局。另外，若TMT權重太大，等於騰訊友邦滙豐等重磅股需要下調權重，其他成分股權重亦有影響，或對被動指數基金等造成影響。

 

2）業績因素

美團第一季度業績再次出現虧損，二季度業績及以後能否持續盈利仍存在不確定性，相信亦是恒指公司重要考慮部分。

 

3）美團估值太高，現時超過500倍

目前美團估值高達506倍，美團現在不被納入恒指，相信是擔心一旦美團估值回落會拖累恒指。同樣道理，之前市場熱炒的中芯國際(00981)，今次亦未能納入恒指或國指成份股。

 

 

 

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撰文 : 周兆邦

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