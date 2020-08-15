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【至叻板塊】資金追落後　舊經濟股接棒繼續跑

股樓投資 15:59 2020/08/15

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美國總統特朗普（Donald Trump）將槍口瞄準中國的科技公司，在港上市的新經濟股即時無運行，今周一綫科網股平均跌幅3.4%，取而代之，市場焦點轉向傳統經濟股。

的確，今周五大升幅板塊，清一色是舊經濟股，表現「至叻」的中資電訊股平均升幅多達22.3%，其餘則是濠賭、體育用品、香港地產及家電股，升幅介乎4.8%至9%。

其他文章：【港股追蹤】中美角力升級　北水爆買意欲減弱

中資電訊股變叻，全靠中國聯通（00762）在沒有預期下，派出不錯的成績表，讓市場眼前一亮，結果一周累計升36.1%，也帶挈中電信（00726）急彈21.9%。聯通上半年多賺10.1%至76億元人民幣，實現服務收入1,383億元，上升4%。最令人矚目是，來自產業互聯網的收入增長36%，即時令公司的想像空間大為豐富。

瑞銀引述管理層指，未來公司增長前景樂觀，主因產業互聯網增長強勁，料EBITA利潤率將逐步提升。綜合大行給出的目標價，介乎5元至10.5元，最樂觀計，似乎聯想還有升值的潛力。

其他文章：【美股焦點】華爾街又有淡友投降　Tesla再獲分析師調高評級

值得一提濠賭股，因獲官方通知，恢復珠海居民赴澳旅遊簽注，利好賭場生意。永利（01128）和金沙（01928）一周分別漲12.5%及11.5%；銀娛（00027）亦升9.8%。

摩通亦指出，之前曾估算澳門第四季博彩收入應可回復至去年同期的六成，2021年首季回復至2019年的85%，至2021年第三季恢復至正常水平。如今，新措施相信會加快行業復甦的速度。板塊中，首選銀娛和新濠國際（00200）。

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