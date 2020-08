【至叻板塊】資金追落後　舊經濟股接棒繼續跑

美國總統特朗普(Donald Trump)將槍口瞄準中國的科技公司,在港上市的新經濟股即時無運行,今周一綫科網股平均跌幅3.4%,取而代之,市場焦點轉向傳統經濟股。

的確,今周五大升幅板塊,清一色是舊經濟股,表現「至叻」的中資電訊股平均升幅多達22.3%,其餘則是濠賭、體育用品、香港地產及家電股,升幅介乎4.8%至9%。

中資電訊股變叻,全靠中國聯通(00762)在沒有預期下,派出不錯的成績表,讓市場眼前一亮,結果一周累計升36.1%,也帶挈中電信(00726)急彈21.9%。聯通上半年多賺10.1%至76億元人民幣,實現服務收入1,383億元,上升4%。最令人矚目是,來自產業互聯網的收入增長36%,即時令公司的想像空間大為豐富。

瑞銀引述管理層指,未來公司增長前景樂觀,主因產業互聯網增長強勁,料EBITA利潤率將逐步提升。綜合大行給出的目標價,介乎5元至10.5元,最樂觀計,似乎聯想還有升值的潛力。

值得一提濠賭股,因獲官方通知,恢復珠海居民赴澳旅遊簽注,利好賭場生意。永利(01128)和金沙(01928)一周分別漲12.5%及11.5%;銀娛(00027)亦升9.8%。

摩通亦指出,之前曾估算澳門第四季博彩收入應可回復至去年同期的六成,2021年首季回復至2019年的85%,至2021年第三季恢復至正常水平。如今,新措施相信會加快行業復甦的速度。板塊中,首選銀娛和新濠國際(00200)。