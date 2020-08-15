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【新冠肺炎】SPT Mask母企擬採購377噸熔噴布　2020年底前產3億個口罩

股樓投資 15:48 2020/08/15

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本港口罩品牌「SPT Mask」母公司國藥科技（08156）宣布，分別向中石油及天津泰達訂立產品銷售合同，在未來5個月內，採購337噸聚丙烯熔噴法非織造布（熔噴布），後續採購訂單將可在此基礎上增加。依照計劃採購量，截至2020年底，可用於生產超過3億個口罩。 
 
國藥科技指出，此次進行合作，將能保證集團擁有出貨量穩定、高質量的核心原材料來源，此批高質量熔噴布之細菌過濾效率及顆粒過濾效率均高達99%（BFE≥99%及PFE≥99%），成品口罩品質目標定位在ASTM F2100之高等級水準。 

集團已於內地及香港共建立了8個無塵生產車間，20多條口罩生產線均已實現量產，本集團更是在香港自建口罩測試實驗室，根據美國材料與試驗協會（ASTM）標準爲原材料及口罩進行測試，確保產品質量。

現時產品類別包括三層成人、學生口罩，及N95標準防護口罩等防護設備，產品獲得多項國內外質量標準認證，滿足內地、香港及海外需求。

集團在香港其中兩條生產線獲批「本地口罩生產資助計劃」申請，與香港特別行政區政府訂立為期一年的採購合同，助力香港政府做好疫情防控工作。在該合同項下，本集團一年內將供往香港政府最高可達4,800萬個'口罩。

除香港政府外，本集團與香港醫院管理局、社會福利署等香港政府機構建立供銷關係，亦建立起廣泛的企業及零售客戶群。與此同時，網絡自營商店的上線，拓寬銷售渠道，拉近生產端與銷售端的距離。 

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撰文 : 李兆明

香港股票 國藥科技股份（08156） 口罩 疫情

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