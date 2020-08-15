【趣話財經】阿里旗下「京西」同京東打對台？　官方：隨口改的 將重新命名

阿里巴巴（09988）在今個6日註冊了一間新公司，名為「阿里巴巴京西信息科技有限公司」，該名字被網友解讀疑似針對京東，近日官方終有回應。

據資料顯示，京西公司由阿里巴巴（中國）有限公司100%持股，註冊資本5億元，經營範圍中涵蓋的電子產品銷售，與京東的主營業務一致，難怪引起網文熱議。

阿里雲終於在昨日通過官方微博回應「取名原因」，因為這間公司註冊在北京西邊的張家口，當時同事隨口起了個「京西」，只是貪其簡單順口，沒想到這名字被熱搜。

阿里雲亦表示：「既然如此，我們就不用這個名字了，重新換個名字。網友已經幫取了不少，歡迎大家一起來賜名」。更有網民打趣說應該改名叫阿里順口。

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