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【美滙走勢】美滙指數連跌第8周　創10年最長跌浪

環球政經 15:08 2020/08/15

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全球多國進行大規模量化寬鬆，美國聯儲局更啟動無限量寬，美元亦因此持續偏弱，美滙指數已連跌第8周，是近10年來最長的跌浪。

美滙指數最新報93.096，跌0.26%，本周一度跌穿93水平，本周再累跌約0.3%。

美國耶魯大學高級研究員、摩根士丹利前亞洲區主席羅奇（Stephen Roach）預計，由於美國儲蓄率低，新型肺炎疫情加劇政府財赤，以及經常帳赤字進一步擴闊，美元兌主要貨幣將於明年底前貶值35%。

相關文章：大摩亞洲前主席羅奇：美國財赤颷升　美元明年底前貶值35％

相關文章：【美元崩盤】去全球化兼赤字嚴重　羅奇警告美元崩盤無可避免

此外，全球最大對冲基金「橋水」創辦人達里奧，中國和美國之間的衝突可能會演變成一場「資本戰爭」，將損害美元地位。

 

 

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撰文 : 周兆邦

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