【港股追蹤】中美角力升級　北水爆買意欲減弱

剛過去的5個交易日，港股表現牛皮，成交額持續縮水，估計跟北水爆買意欲降低有關。來自港股通的淨流入只有62.2億元人民幣，較上一周減少24.4%。難道在中美角力升級之下，北水也變得審慎起來？

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由個股的資金流向可見，最大變動當屬騰訊（00700）由上周的淨流出，轉而累計流入16.3億元。可惜，騰訊是非纏身，北水似乎幫不了多少忙，結果跌勢未止，一周累計跌近4%，周五（14日）收報506.5元。

有趣的是，美團（03690）「撻Q」未能晉身恒指成分股，未知會否嚇窒南下資金。原來過去5個交易日，再有23.2億元淨流入，推動股價再次逼近200元接近，還望下周美團股價有驚無險。

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此外，中資電訊股大漲，北水也無執輸，中國聯通（00762）和中國電信（00728）分別流入2.4億元及1.5億元。最後，中芯國際（00981）繼續被北水遺棄，一周累計再流出6.7億元。其餘錄得資金流出的股份，還有天能動力（00819）及華晨中國（01114）。

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