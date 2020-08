【港股追蹤】中美角力升級　北水爆買意欲減弱

剛過去的5個交易日,港股表現牛皮,成交額持續縮水,估計跟北水爆買意欲降低有關。來自港股通的淨流入只有62.2億元人民幣,較上一周減少24.4%。難道在中美角力升級之下,北水也變得審慎起來?

其他文章:【港股通名單】北水新寵此中尋寶 一文睇晒港股通潛在新貴(表列名單)

由個股的資金流向可見,最大變動當屬騰訊(00700)由上周的淨流出,轉而累計流入16.3億元。可惜,騰訊是非纏身,北水似乎幫不了多少忙,結果跌勢未止,一周累計跌近4%,周五(14日)收報506.5元。

有趣的是,美團(03690)「撻Q」未能晉身恒指成分股,未知會否嚇窒南下資金。原來過去5個交易日,再有23.2億元淨流入,推動股價再次逼近200元接近,還望下周美團股價有驚無險。

其他文章:【股神動向】向來不看好黃金 巴菲特今年狂掃這隻金礦股

此外,中資電訊股大漲,北水也無執輸,中國聯通(00762)和中國電信(00728)分別流入2.4億元及1.5億元。最後,中芯國際(00981)繼續被北水遺棄,一周累計再流出6.7億元。其餘錄得資金流出的股份,還有天能動力(00819)及華晨中國(01114)。

如欲查看更多 iMoney 網上專欄的內容【 https://bit.ly/2zJY7DJ 】

即睇 iMoney 全新網站【 imoneymag.com 】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即 Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看 /See First 】搶盡投資先機!