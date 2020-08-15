美國總統特朗普赴紐約醫院 探望病重親弟

美國白宮周五（14日）表示，總統特朗普的弟弟羅伯特（Robert Trump）因病重住院，特朗普周五前往紐約一間醫院探望羅伯特。但白宮未有透露羅伯特的詳細病情，包括他是患有何病而住院。

【美國大選】民調：近6成支持者揀拜登 只因不是特朗普

特朗普抱怨花灑水力弱 美國能源部竟然有意修例

《紐約時報》報道，特朗普（Donald Trump）周五前往曼哈頓的紐約長老會醫院（NewYork-Presbyterian Hospital），探望現年72歲的弟弟羅伯特。據悉羅伯特已患病數月，病情亦十分嚴重，自今年6月開始住院。

特朗普於周五的白宮記者會上也有提及弟弟：

我們由很久以前，第一日起已建立良好關係，目前他在醫院，希望他身體會變好。 （We’ve had a great relationship for a long time, from Day 1, a long time ago, and he’s in the hospital right now, and hopefully he’ll be all right.）

特朗普其後前往醫院探望羅伯特，逗留約1小時的時間。白宮新聞秘書麥肯納尼（Kayleigh McEnany）其後表示，羅伯特對總統而言非常特別，但沒有說明羅伯特住院的具體原因。

特朗普姪女回憶錄爆黑歷史 1周賣135萬本 4國銷售奪冠

斥特朗普為爭產「害死」兄長 特朗普姪女爆黑歷史

羅伯特為特朗普最年幼的弟弟，特朗普獲父親安排成為家族企業接班人後，羅伯特一直忠誠地為特朗普工作。羅伯特曾任特朗普集團 (The Trump Organization)的執行副總裁，更負責監管該集團位於新澤西州大西洋城的賭場。

特朗普的姪女瑪麗（Mary Trump）早前推出新書，指責特朗普為爭產，間接造成兄長死亡。羅伯特曾早前入稟法庭申請禁制令，禁止該書出版但不果。

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱

責任編輯：鄭錦玲

▲ 美國總統特朗普周五前往紐約一間醫院，探望病重住院的弟弟羅伯特。