美國總統特朗普赴紐約醫院 探望病重親弟

美國白宮周五(14日)表示,總統特朗普的弟弟羅伯特(Robert Trump)因病重住院,特朗普周五前往紐約一間醫院探望羅伯特。但白宮未有透露羅伯特的詳細病情,包括他是患有何病而住院。

《紐約時報》報道,特朗普(Donald Trump)周五前往曼哈頓的紐約長老會醫院(NewYork-Presbyterian Hospital),探望現年72歲的弟弟羅伯特。據悉羅伯特已患病數月,病情亦十分嚴重,自今年6月開始住院。

特朗普於周五的白宮記者會上也有提及弟弟:

我們由很久以前,第一日起已建立良好關係,目前他在醫院,希望他身體會變好。

(We’ve had a great relationship for a long time, from Day 1, a long time ago, and he’s in the hospital right now, and hopefully he’ll be all right.)