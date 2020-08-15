【美元危機】美元指數連挫8星期 創10年最長跌浪

▲ 華僑永亨預期，美滙指數短期支持位是92水平。

為應對新冠肺炎導致的經濟收縮，全球多國進行大規模量化寬鬆，美國聯儲局更啟動無限量寬，拖累美元持續偏弱，美滙指數連跌8星期，是10年來最長的跌浪。

美滙指數最新報93.096，跌0.26%，本周一度跌穿93水平，本周累跌約0.3%，是連續第8個星期下跌，創近10年來最長跌勢。

綜合財資界分析，美滙指數短期內仍有望受惠於市場避險情緒升溫而在區間波動，但長遠而言，考慮到美國聯儲局2022年底前或維持利率不變，而且美國新冠肺炎疫情反覆、經濟復蘇步伐未明，美元中長期進入下行軌道的預期未變。

華僑永亨經濟師李若凡早前預測，美金中長期進入下行軌道，而且在疫情及地緣政治風險升溫的情況下，黃金充分發揮避險優勢，估計年底前黃金或上試每盎司2000美元的機會頗大，而美滙指數短暫支持位看92。

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編輯：趙穎妍