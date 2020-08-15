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【中美貿易協議】 中美押後視像會議關係惡化？ 路透：只因中方北戴河會議進行中

即市財經 13:24 2020/08/15

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傳中美雙方高層原訂今日就第一階段貿易協議進展舉行視像會議，目前會議押後。

自港區國安法正式生效後，中美關係持續升溫。傳中美雙方高層原訂今日就第一階段貿易協議進展舉行視像會議，目前會議押後，觸發市場憂慮中美關係再惡化。但《路透》引述消息指，推遲會議只因中共高層在北戴河的會議仍在進行中。

中美視像會議延期舉行，而且未悉押後舉行會議的日期，市場憂慮情緒升溫，拖累美股表現反覆，道指亦曾跌137點。

《路透》引述消息指，中美雙方同意推遲會議，是因為中共高層繼續在北戴河舉行會議，強調延期並非反映貿易協議有任何問題，但目前兩國並未再擬訂最新的會議日期。

據報，視像會議原訂由美國貿易代表萊特希澤及財長努欽，與國務院副總理劉鶴參與，在貿易協議生效半年時、即今日（15日）舉行視像會議，但兩國都未有證實這次會議的傳聞。

事實上，此前根據美國農業部公布，中國最近向美國採購的粟米及大豆先後創近年新高。報道亦引述消息人士指，美國官員對中方近月採購速度感滿意，不會放棄貿易協議。

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編輯：趙穎妍

經濟 劉鶴 美股 萊特希澤 貿易 中美關係 港區國安法 國安法 中美貿易協議 道瓊斯工業平均指數

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