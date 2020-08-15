【美股焦點】華爾街又有淡友投降　Tesla再獲分析師調高評級

受惠第二季強勁業績及「一拆五」計劃，Tesla股價持續攀升，連一向看淡此股的美銀及大摩都調高投資評級。摩根士丹利分析師Adam Jonas周四（13日）發表報告將Tesla評級由「賣出」上調至「持有」，目標價則由1050美元調高至1360美元。

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他認為Tesla的電池技術比預期更有價值，又指有理由相信Tesla將在9月22日的「電池日」中推出新功能，並最終會向其他電動車公司出售自家電池。

至於另一位投降的淡友、美銀分析師John Murphy也緊隨大摩步伐，將Tesla由「賣出」上調至「持有」，目標價更由全行最低的800美元大升至1750美元，意味已現股價計算，Tesla仍有6%的增長空間。

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Murphy指出，Tesla股價的強勢反而有助公司集資，從而令它更易擴大生產基地，他又分析指Tesla的升勢是由估值所驅動，尤其目前利率太低，Tesla能以低成本獲得大產資金，有利公司增長。

但這位華爾街最大淡友也不忘「戴頭盔」，指Tesla經過17年才將年產量提高至50萬輛，並達至收益平衡及正自由現金流，實在算不上是令人鼓舞的進展。值得一提，Murphy上月才將Tesla目標價由500美元提升至800美元，並列出了十項認為投資Tesla時，需要小心的原因，包括會計問題及未來電動車市場的問題。