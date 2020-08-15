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【電影發展基金】劇本孵化計劃今起接受申請　獲勝作品可獲41萬資助

商業 12:33 2020/08/15

分享：

「劇本孵化計劃」由今日（8月15日）至10月14日期間，接受申請。

新冠肺炎疫情重挫電影業，電影從拍攝到上映均因而延遲。港府藉「電影發展基金」推展五項主要措施，助業界走過時艱，當中的「劇本孵化計劃」由今日（8月15日）至10月14日期間，接受申請。

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該計劃旨在發掘和培育本地編劇人才，不論有志投身編劇工作人士及現職編劇，均可參加，總資助額為800萬元。香港電影發展局主席王英偉指，優秀劇本是電影不可或缺的一環，期待透過計劃孵化一定數量的高質素原創劇本。

該計劃將分3階段進行，並發放資助，而最終的每部優勝作品共獲41萬元資助。計劃下會安排講座予參賽者，由資深編劇教授撰寫分場及劇本的技巧；更會配對參賽者與資深編劇，進行個別劇本指導，以增加劇本的完整度。

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劇本孵化計劃詳情：
第一階段：參賽者須於10月14日前，提交申請及故事大綱與概要。最後將選出最多50部進入第二階段比賽，而獲選作品可獲3萬元資助；

第二階段：成功晉級的參賽者須提交作品分場。最後將選出最多25部作品，每部可獲8萬元資助，並晉級至下一階段比賽；

第三階段：成功晉級的參賽者須提交作品的完整劇本。最後將會選出最多10部優勝作品，及安排優勝者出席投資簡介會，向潛在投資者介紹，以增加劇本獲市場投資，拍攝為商業電影的機會。最終的優勝作品，每部可獲得30萬元資助。

【工作機會】勞工處舉辦網上招聘會　提供逾1,200個職位空缺

責任編輯：馬意文

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