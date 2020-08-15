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【歐洲第二波疫情】西班牙日增3000宗 關閉全國夜店

環球社會熱點 12:54 2020/08/15

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西班牙宣佈加強封鎖措施，關閉全國範圍的夜店，及限制民眾於公共場所吸煙的距離。

歐洲第二波新冠肺炎疫情持續，西班牙的新冠疫情也有升溫趨勢。西班牙在過去半個月，平均每日新增3,000多宗病例。西班牙宣佈加強封鎖措施，關閉全國範圍的夜店，及限制民眾於公共場所吸煙的距離。

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西班牙的疫情反覆，根據世衛組織（WHO）的報告，西班牙周四（13日）新增3,172宗新冠肺炎病例，周五（14日）更大幅新增7,550宗病例。西班牙過去兩周增加近5萬宗病例，平均日增3,000多宗病例。

西班牙早前放寬限制，夜生活和社交聚會成為新一波疫情的主因。西班牙政府宣佈，強制西班牙全國的夜總會、舞廳和雞尾酒吧關門，直到疫苗或有效治療方法面世。

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另外，當局也加強限制酒吧和餐廳，要求每檯最多只可有10名顧客，各檯要保持1.5米的社交距離。當局更縮短店舖營業時間，禁止酒吧和餐廳在午夜後接待新顧客，並且必須在凌晨1點關門。

此外，當局更限制民眾在公共場所吸煙，要求民眾必須在吸煙時保持最少2米的社交距離。

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責任編輯：鄭錦玲

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