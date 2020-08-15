【美國制裁】被列制裁名單 曾國衛：並無實質影響、一點感覺都無

▲ 政制及內地事務局局長曾國衞回應被美國制裁時指，對他個人並無實際影響。（資料圖片）

美國財政部上周將11名中港官員列入制裁名單，在名單上的政制及內地事務局局長曾國衞表示，制裁對他個人並無實質影響，形容是「一點感覺都沒有」，又再次批評美國詳列客員個人資料如「起底、流氓行徑」。

曾國衞今早出席電台節目時回應被美國制裁，他坦言，自己並無美國資產、與美國無往來、無子女需到當地留學、亦無打算前往，形容美國制裁是「自欺欺人」，因此是「一點感覺都沒有」。

他又批評，美國所為「卑劣無恥」，並引用特首林鄭月月娥回應指對美國所謂制裁「嗤之以鼻」。

他續指，香港制訂國安法是維護國家安全，而立法會選舉延期押後一年亦是出於疫情關係，不明白為何會「關美國事」，並對美國聲稱為港人著想感到莫名其妙。

曾國衛：籲全體議員重回議會

此外，全國人大常委會決定第六屆立法會繼續履行職責不少於1年。曾國衛呼籲，所有議員回議會，齊心合力對抗疫情，在經濟及民生方面共同努力。他又指，人大常委會是全國最高權力機關，已代表充分民意，而且第六屆立法會議員是經公平、公正選舉產生，不認為延任1年就無代表性。

他續指，選舉押後1年的期間，會研究不同方式改善及完善選舉制度，包括點票取票電子化、年長選民排隊投票等。

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編輯：趙穎妍