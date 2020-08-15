【港股通名單】北水新寵此中尋寶　一文睇晒港股通潛在新貴（表列名單）

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【周末理財智慧】如何達成財務自由？ 理論與實戰教你鋪路財務自由
港股通名單的股份，經常成為北水掃貨的受惠者，恒指服務公司周五（15日）進行季檢，除了更換藍籌名單惹人關注外，恒生綜合股指數換馬，同時也是港股通的潛在新名單，北水新寵可在此中尋。
根據現時的規定，港股通選股範圍如下：
（1）恒生綜合指數成分股，其中包括恒生綜合大型股指數成分股、恒生綜合中型股指數成分股和過去12個月平均月末流通市值不低於50億港元的恒生綜合小型股指數成分股；
（2）A+H股上市公司的H股，其中A股需滿足未被內地交易所風險警示、暫停上市或進入退市整理期。
今次恒生綜合指數加入了32隻新貴，另剔走了23隻成份股，令成份股數目由476隻增加至485隻。
7隻入選恒生綜合中型股指數的股份，必可獲港股通資格，包括：
|上市編號
|股份名稱
|00041
|鷹君
|01801
|信達生物
|06160
|百濟神州
|09926
|康方生物
|09969
|諾誠健華
|09996
|沛嘉醫療
|09997
|康基醫療
此外，今次有16隻恒生綜合小型股指數新貴，同時獲納入恒生港股通指數，意味她們符合港股通標的資格，包括
|上市編號
|股份名稱
|01475
|日清食品
|01675
|亞信科技
|01773
|天立教育
|01817
|慕尚集團
|01995
|永升生活服務
|02342
|京信通信
|02500
|啟明醫療
|03759
|康龍化成
|06185
|康希諾
|09909
|寶龍商業
|09922
|九毛九
|09923
|移卡
|09928
|時代鄰里
|09966
|康寧傑瑞
|09968
|滙景控股
|09983
|建業新生活
、
撰文 : 李兆明