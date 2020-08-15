【港股通名單】北水新寵此中尋寶　一文睇晒港股通潛在新貴（表列名單）

港股通名單的股份，經常成為北水掃貨的受惠者，恒指服務公司周五（15日）進行季檢，除了更換藍籌名單惹人關注外，恒生綜合股指數換馬，同時也是港股通的潛在新名單，北水新寵可在此中尋。

根據現時的規定，港股通選股範圍如下：

（1）恒生綜合指數成分股，其中包括恒生綜合大型股指數成分股、恒生綜合中型股指數成分股和過去12個月平均月末流通市值不低於50億港元的恒生綜合小型股指數成分股；

（2）A+H股上市公司的H股，其中A股需滿足未被內地交易所風險警示、暫停上市或進入退市整理期。

今次恒生綜合指數加入了32隻新貴，另剔走了23隻成份股，令成份股數目由476隻增加至485隻。

7隻入選恒生綜合中型股指數的股份，必可獲港股通資格，包括：

上市編號 股份名稱 00041 鷹君 01801 信達生物 06160 百濟神州 09926 康方生物 09969 諾誠健華 09996 沛嘉醫療 09997 康基醫療

此外，今次有16隻恒生綜合小型股指數新貴，同時獲納入恒生港股通指數，意味她們符合港股通標的資格，包括

上市編號 股份名稱 01475 日清食品 01675 亞信科技 01773 天立教育 01817 慕尚集團 01995 永升生活服務 02342 京信通信 02500 啟明醫療 03759 康龍化成 06185 康希諾 09909 寶龍商業 09922 九毛九 09923 移卡 09928 時代鄰里 09966 康寧傑瑞 09968 滙景控股 09983 建業新生活



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