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【港股通名單】北水新寵此中尋寶　一文睇晒港股通潛在新貴（表列名單）

股樓投資 13:35 2020/08/15

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港股通名單的股份，經常成為北水掃貨的受惠者，恒指服務公司周五（15日）進行季檢，除了更換藍籌名單惹人關注外，恒生綜合股指數換馬，同時也是港股通的潛在新名單，北水新寵可在此中尋。

根據現時的規定，港股通選股範圍如下：

（1）恒生綜合指數成分股，其中包括恒生綜合大型股指數成分股、恒生綜合中型股指數成分股和過去12個月平均月末流通市值不低於50億港元的恒生綜合小型股指數成分股；

（2）A+H股上市公司的H股，其中A股需滿足未被內地交易所風險警示、暫停上市或進入退市整理期。

今次恒生綜合指數加入了32隻新貴，另剔走了23隻成份股，令成份股數目由476隻增加至485隻。

7隻入選恒生綜合中型股指數的股份，必可獲港股通資格，包括：

上市編號 股份名稱
00041 鷹君
01801 信達生物
06160 百濟神州
09926 康方生物
09969 諾誠健華
09996 沛嘉醫療
09997 康基醫療

 

此外，今次有16隻恒生綜合小型股指數新貴，同時獲納入恒生港股通指數，意味她們符合港股通標的資格，包括

上市編號 股份名稱
01475 日清食品
01675 亞信科技
01773 天立教育
01817 慕尚集團
01995 永升生活服務
02342 京信通信
02500 啟明醫療
03759 康龍化成
06185  康希諾
09909 寶龍商業
09922 九毛九
09923 移卡
09928 時代鄰里
09966 康寧傑瑞
09968 滙景控股
09983 建業新生活


撰文 : 李兆明

康基醫療（09997） 沛嘉醫療－B（09996） 諾誠健華－Ｂ（09969） 康方生物－B（09926） 百濟神州（06160） 信達生物（01801） 鷹君（00041） 香港股票 恒生綜合中型股指數 恒生綜合小型股指數

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