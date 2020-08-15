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【隔離營】駿洋邨5幢樓　命名有段故

環球政經 12:25 2020/08/15

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位於火炭的公屋駿洋邨，因為被政府用作檢疫中心而為人熟識。駿洋邨的第1、2及3座，共1578個單位，仍被用作檢疫中心，隔離新冠病毒確診者的密切接觸者。

駿洋邨在共有5座大廈，共提供4846個單位，在今年2月落成後不久，便被政府用作檢疫中心。

平時新聞上只會稱駿洋邨第1座、第2座、第3座，其實這些樓宇早已被命名，而且相當有特色。第1至5座分別名為駿逸樓、駿爾樓、駿山樓、駿時樓、駿湖樓。

跟着唸一次，大概會聯想到，就是「逸」、「爾」、「山」、「時」、「湖」與一、二、三、四、五的普通話讀音相近，這個命名方法頗有特色。

座數 樓宇名稱
1 駿逸樓
2 駿爾樓
3 駿山樓
4 駿時樓
5 駿湖樓

政府原本打算7月底停用駿洋邨，並交還房委會。現已交還的第4至5座預計8月底可讓居屋入伙。1至3座原定8月中交還，但衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨日(8月14日)坦言：「據我所知，暫時可能都未必會歸還。」獲編配駿洋邨第4至5座的居民，將有機會和檢疫者同住同一個屋邨。

 

 

 

責任編輯：葉卓偉

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傳染病 隔離營 駿洋邨 公屋 房委會 火炭

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