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【周末理財智慧】如何達成財務自由？　理論與實戰教你鋪路財務自由

理財智慧 13:40 2020/08/15

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本港疫情仍然嚴峻，今個周末最好不要四圍去，為人為己，盡可能留家抗疫吧！留在家中不妨學習投資、增進理財知識，自我增值！今個星期齊來學習財務自由基本知識！

「財務自由」這個概念瘋摩全球多年，不少打工仔夢寐以求。財務自由的概念很簡單，就是無需再為生活開支而努力工作，前提是擁有充足的資產(如收租物業、股票)，產生大於你生活開支的被動收入(如租金收入、股息收入)。

財務自由理論中，「資產」和「負債」有特別定義，即刻Click入去，圖文並荗話你知：【財務自由教室】甚麼是財務自由？　一圖睇清財務自由基本概念

 

不要讓財務自由成為空談，即日起開始行動，制定你的財務自由計劃。《iMoney》早前訪問一位80後審計人，初出社會工作數年已決定以追求財務自由為目標，定下長達數十年的理財計劃，期望在50歲達成目標。他建立了一盤涵蓋股票、債券、物業、生意的多元資產，提供穩定的被動收入，其心態和做法值得仍在營營役役的打工仔學習。

即睇這位年輕人的故事：【財務自由】多元資產冀達財務自由　80後審計人：財務自由係有選擇權

 

未投資，先求知。今個星期重溫股神巴菲特的選股心法，吸納優質公司，減少中伏機會，因為減少投資損手機會，保住本金先可諗賺錢。

究竟3M係邊3個M：【財務自由】學習巴菲特3M投資法　儲優質股票長期持有

 

 

 

 

責任編輯：葉卓偉

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欄名 : 周末理財智慧

自我增值 疫情 巴菲特 被動收入 財務自由

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