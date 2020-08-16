【TikTok拆骨】特朗普於TikTok對手Triller開設帳戶 允字節跳動延長出售TikTok美國業務限期至90日（第二版）

▲ 美國總統特朗普簽署新行政命令，延長TikTok母公司字節跳動出售美國業務的期限至90日。

美國封殺短片分享程式TikTok有新發展。美國總統特朗普簽署新行政命令，延長TikTok母公司字節跳動出售美國業務的限期，由45日延長至90日。特朗普更在TikTok競爭對手社交視頻平台應用程式Triller開設帳戶，目前超過4000名追隨者。

特朗普在最新的行政命令中表示，有可靠證據顯示字節跳動，有可能損害國家安全。此前，特朗普簽署行政命令，給予字節跳動（ByteDance）45日期限，限制其在9月15日前出售美國業務，否則會被強制關閉。

就華府簽署新行政命令，字節跳動暫時未有對消息置評。

被問到若華府制裁騰訊 （00700） 旗下的通訊軟件微信，會否影響蘋果公司（美：AAPL）iPhone在中國的銷情，特朗普重申，自己只是從國家安全層面出發，不擔心會威脅到iPhone在華銷售。

自美國要求字節跳動出售美國業務後，多間美資科網巨擘都傳出有意收購，包括微軟（Microsoft，美： MSFT）、Facebook、Twitter等，甚至私募基金黑石集團（Blackstone）亦傳有興趣成為微軟的夥伴一同競購。

（第二版新增特朗普新於Triller開設帳戶）

相關文章：

【封殺TikTok】特朗普：TikTok交易需讓美國獲顯著得益

【阿里巴巴股價】CNN：阿里巴巴或成華府下一目標

特朗普：香港金融中心地位在中國管治下「跌落地獄」 外交部：港地位不是恩賜（第二版）

編輯：趙穎妍