【TikTok拆骨】特朗普允字節跳動延長出售TikTok美國業務限期至90日

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【美國制裁】被列制裁名單 曾國衛：並無實質影響、一點感覺都無
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美國封殺短片分享程式TikTok有新發展。美國總統特朗普簽署新行政命令，延長TikTok母公司字節跳動出售美國業務的限期，由45日延長至90日。
特朗普在最新的行政命令中表示，有可靠證據顯示字節跳動，有可能損害國家安全。此前，特朗普簽署行政命令，給予字節跳動（ByteDance）45日期限，限制其在9月15日前出售美國業務，否則會被強制關閉。
就華府簽署新行政命令，字節跳動暫時未有對消息置評。
被問到若華府制裁騰訊 （00700） 旗下的通訊軟件微信，會否影響蘋果公司（美：AAPL）iPhone在中國的銷情，特朗普重申，自己只是從國家安全層面出發，不擔心會威脅到iPhone在華銷售。
自美國要求字節跳動出售美國業務後，多間美資科網巨擘都傳出有意收購，包括微軟（Microsoft，美： MSFT）、Facebook、Twitter等，甚至私募基金黑石集團（Blackstone）亦傳有興趣成為微軟的夥伴一同競購。
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編輯：趙穎妍