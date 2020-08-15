  • 32°C
香港時間 : 2020815日 (六) 12:14
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

本站於 8月16日(周日) 7am 至 9am 進行維護工程，屆時服務將受影響。

【TikTok拆骨】特朗普允字節跳動延長出售TikTok美國業務限期至90日

即市財經 11:39 2020/08/15

分享：

美國總統特朗普簽署新行政命令，延長TikTok母公司字節跳動出售美國業務的期限至90日。

美國封殺短片分享程式TikTok有新發展。美國總統特朗普簽署新行政命令，延長TikTok母公司字節跳動出售美國業務的限期，由45日延長至90日。

特朗普在最新的行政命令中表示，有可靠證據顯示字節跳動，有可能損害國家安全。此前，特朗普簽署行政命令，給予字節跳動（ByteDance）45日期限，限制其在9月15日前出售美國業務，否則會被強制關閉。

就華府簽署新行政命令，字節跳動暫時未有對消息置評。

被問到若華府制裁騰訊 （00700） 旗下的通訊軟件微信，會否影響蘋果公司（美：AAPL）iPhone在中國的銷情，特朗普重申，自己只是從國家安全層面出發，不擔心會威脅到iPhone在華銷售。

自美國要求字節跳動出售美國業務後，多間美資科網巨擘都傳出有意收購，包括微軟（Microsoft，美： MSFT）、Facebook、Twitter等，甚至私募基金黑石集團（Blackstone）亦傳有興趣成為微軟的夥伴一同競購。

相關文章：

【封殺TikTok】特朗普：TikTok交易需讓美國獲顯著得益

【阿里巴巴股價】CNN：阿里巴巴或成華府下一目標

特朗普：香港金融中心地位在中國管治下「跌落地獄」　外交部：港地位不是恩賜（第二版）

編輯：趙穎妍

香港股票 美股 蘋果（Apple，美：AAPL） 騰訊控股（00700） 軟件 特朗普 收購 中國 美國 Facebook

上一篇文章

【美國制裁】被列制裁名單 曾國衛：並無實質影響、一點感覺都無

下一篇文章

【中美角力】陶冬：中美之爭或是一場貿易戰、科技戰、金融戰　甚至是糧食戰
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國制裁】Solomon Yue：第二輪制裁快到來　港交所將成受害者
【美國制裁】Solomon Yue：第二輪制裁快到來　港交所將成受害者
【恒指夜期】阿里染藍ADR低港股0.6%　恒指夜期收市升81點（不斷更新）
【恒指夜期】阿里染藍ADR低港股0.6%　恒指夜期收市升81點（不斷更新）
分析 - 【恒指季檢】阿里巴巴入恒指大熱　揭美股投資者累搬4400億來港
【恒指季檢】阿里巴巴入恒指大熱　揭美股投資者累搬4400億來港
【iBond商機】iBond 2020快推出　專家料最高回報或1.7厘
【iBond商機】iBond 2020快推出　專家料最高回報或1.7厘
【恒指季檢】阿里巴巴小米藥明納入恒指、美團落空　信置旺旺神華剔出、滙豐被削權重（不斷更新）
【恒指季檢】阿里巴巴小米藥明納入恒指、美團落空　信置旺旺神華剔出、滙豐被削權重（不斷更新）
【黎智英被捕】揭壹傳媒爆炒43億元瘋狂即日鮮　有券商大賺千萬、長情股東清倉（第三版）
【黎智英被捕】揭壹傳媒爆炒43億元瘋狂即日鮮　有券商大賺千萬、長情股東清倉（第三版）