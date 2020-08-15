【有苦自己知】直播大吃大喝 中、韓當紅吃播收入幾可觀？

早前國家主席習近平引用「粒粒皆辛苦」批浪費食物，指將立法監管，制止餐飲浪費行為。《央視》緊接點名批評網上吃播視頻，多個視頻平台如抖音、快手等立即反應，網友搜尋「大胃王」、「吃播」等關鍵字就會出現「文明吃播，珍惜糧食」等提醒語句。部份人氣吃播的影片更遭刪除、不再顯示。吃播即直播大吃大喝的博主，這類題材視頻叫作大胃王吃播秀、美食真人秀等，自2015年在內地竹興。

最先出現吃播的韓國，有傳媒統計這些吃播收入。有名氣的如Dona，她的粗爆食相，在You Tube吸引500萬粉絲，月入過千萬港元。而另一名人氣吃播Hongyu，擁粉絲445萬，她在鏡頭前吃這吃那，只露半臉，沒有人看過她「全相」，估計月入達280萬港元。

內地吃播紅人之一密子君，是90後，重慶交通大學畢業，微博粉絲過千萬，因直播16分20秒吃完10桶火雞麵而走紅，又跟另一名吃播比賽，以最快時間吃完40個鮮花餅人氣大升。有傳媒曾經估算密子君的收入及開支，估計她一年收入1000萬人民幣，平均每月約80萬，每月淨入袋的估計有60萬元。他們主要收入來源，不是透過網友打賞，而是跟商家合作，簡單而言就是賣廣告。

有網民批評吃播，為賺廣告費或贊助費，即使食物不可口，都要吃得津津有味，為商家吸引食客。部份吃播為吃得更多，在鏡頭後扣喉將落肚的食物嘔出來，真係有苦自己知。問題是為何有這麼多人愛看別人大吃大喝？

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負任編輯:鄭靜珊