【中美角力】陶冬：中美之爭或是一場貿易戰、科技戰、金融戰　甚至是糧食戰

▲ 陶冬指，中美之戰的核心是佔領全球最高點，因此美國對華為窮追猛打，因華為佔領了5G科技的最高點。

中美角力牽涉的層面不斷擴散，瑞信亞太區私人銀行部大中華區副主席陶冬接受《經濟日報》訪問時認為，中美博就像中國象旗及西洋旗般，兩者均有不同的規則、不同的指令。因此陶冬相信，中美關係會於未來數月進一步惡化，在未來二十年也會惡化，但會時好時壞。「不論是特朗普連任，還是民主黨候選人拜登上台，中美長期關係的最終角力，不會因白宮主人替換而出現根本性變化，相信有生之年看不到中美雙方能夠真正太平下來。」

陶冬指，過去500年出現了15次老大與老二之爭，其中5次老二推翻老大，10次是老大打倒老二，15次中10次是通過戰爭解決，5次屬和平解決。過去百年，美國趕掉了4次老二，當中美國與日本通過滙率決勝，美國與蘇聯之爭是通過石油價格及星球大戰解決，相信在未來一段時間的中美之爭，未必是熱戰，未必是通過坦克、導彈和武器來解決，而是一場貿易戰、科技戰、金融戰，甚至是糧食戰。

5G的核心是軍事 美國藉打華為拖慢5G發展

中美之戰的核心是佔領全球最高點，因此美國對華為窮追猛打，因華為佔領了5G科技的最高點，5G對於世界最大影響，一個在軍事上，一個在智能生產上，雖然5G在消費領域可能會有一些變化，但核心是軍事。

「未來大國之間的戰爭，天上可能有幾百架無人機飛行，有些執行戰鬥、偵查、干擾任務，所有數據都會發送到指揮部，地下也有一批無人裝置，這些訊息的傳送及送出，不是人腦可控制，戰爭的勝負可能取決於0.1秒數據的輸送。」

陶冬稱，美國現在意識到5G領域落後於歐洲，因此透過打擊華為，藉以把歐洲5G發展進速往後推一推。

美國選民最關心疫情及就業 非中美關係

美國總統大選迫近，目前民意調查顯示，特朗普及拜登已出現雙位數的名議上的差距。陶冬認為，與6個月前不同，6個月前美國選民最關心中美關係，但目前選民最關心的是疫情及就業，第二則是上次警暴帶來的社會不公義，這些主題比中美關係更重要，所以相信特朗普在打中美主題時未必如6個月前般奏效，令整個過程轉變更有意思。

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編輯：陳韻妍