【消費優惠】希慎集團加碼推優惠　1元可購商戶電子現金券

▲ 希慎集團夥同逾百間商戶，再推出商戶電子現金券優惠。（希慎集團提供）

新冠肺炎疫情持續，各行業推出優惠吸客，以刺激市民消費。希慎集團繼5月份推出網上平台，以7折發售商戶電子現金券後，現加碼推新優惠。由8月21日至30日期間，消費者只要於網上商店（eShop）並以指定滙豐信用卡支付，即可以1元選購利園區指定商戶的電子現金券。

不過，由於所有已購買的電子現金券，將存入Lee Gardens App電子錢包。消費者購買電子現金券前，須先登記成為Lee Gardens Club會員；而電子現金券則在優惠期內的星期五、六及日，透過Lee Gardens手機應用程式或網頁購買。

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該電子現金券將於上午10時至下午7時開放予消費者選購；每人於優惠期間，可分別購買一張50元，以及一張100元的利園區指定商戶電子現金券。該些電子現金券需於今年9月30日前，到利園區內指定商戶購物。

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是次優惠商場夥同超過100間商戶合作推出，類型涵蓋時裝、美妝、珠寶及美食等，例如：Dr. Martens、OWNDAYS、lululemon、Diamanti Per Tutti、十里洋場、樂天皇朝及天仁茗茶等。

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責任編輯：馬意文