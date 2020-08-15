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【疫市優惠？】不用$2700可享半島酒店雙人房　兼包早午晚三餐（附訂購方法）

環球政經 10:22 2020/08/15

分享：

香港半島酒店罕有推出住宿優惠，不用2700元（已包10%股務費）就可以包住兩人房間，兼享有早午晚三餐，比起往日優惠，今次可謂十分抵玩。

半島酒店推「味遊半島」度假禮遇，價格由每晚2,682元兩位起。是次最低價格以2,682元（每房每晚兩位用）可入住豪華客房。若預算較為寬鬆可選擇4,882元起（每房每晚兩位用）入住酒店的不同套房房型。

菜單（來源：半島酒店官網截圖）

是次價格除了包辦雙人早晚午餐或下午茶外，顧客也會獲贈歡迎禮。以最低價格計算，平均每晚一人需付1,341元就可入住。

菜單（來源：半島酒店官網截圖）

優惠詳情如下：

  • 預訂期限：即日起至2020年8月31日
  • 入住期限：即日起至2020年10月31日
  • 以2,682港元（每房每晚兩位用）入住豪華客房，或由4,882港元起（每房每晚兩位用）入住酒店的不同套房房型
  • 於大堂茶座享受豐富雙人早餐（每次入住）
  • 雙人三道菜晚餐菜譜以送餐服務於客房內品嚐（每次入住）
  • 於大堂茶座享受雙人午餐菜譜；或以送餐服務於房內品嚐；或於大堂茶座享受雙人經典下午茶（每次入住）
  • 免費獲贈歡迎禮

訂購方法：

可於 peninsula.com 官網預訂，或致電半島酒店環球客戶服務中心 +852 2910 1628 以優惠碼 【PHKTATC】 預訂或查詢詳情。

條款及細則：

優惠已包括10%服務費

優惠視乎客房供應情況而定

客人預訂須同時繳付全費，預訂將不能取消，款項將不設退回

客人可更改入住日期一次而毋須額外付費，更改的日期須於禮遇入住期限內

 

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責任編輯：黎淑雯

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