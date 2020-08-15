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【雙重打擊】疫情下少遊客未夠慘  浮潛勝地千噸燃油泊岸藍海變黑

環球政經 13:04 2020/08/15

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全球旅遊業因疫情首當其衝，靠旅遊業支撐經濟的國家更是苦不堪然。東非島國毛里裘斯，以其瑰麗珊湖礁成為浮潛及潛水勝地，每年吸引過百萬遊客，去年就有130萬人次去這個小國遊玩，而此遊客量相等這個小國總人口，而旅遊業收入佔毛里裘斯GDP近2成。

在疫情期間少人來欣賞珊湖在所難免，但更糟的是，近日一艘日本貨船若潮號(Wakashio) 在小國近岸海面撞上珊瑚礁，油缸破裂漏出燃油，油缸4000噸油估計至少已漏了1/4出來，1000噸燃油隨水流泊向毛里裘期的海岸，油污「路過」的珊瑚礁難逃刧數，該國要宣布進入緊急狀態。

當地人知道事件後非常憤怒，更指政府不可原諒。因為漏油發生後政府反應其慢，當地人紛紛自發去海岸救災。法國、日本等國已派專家去幫手。油污不僅破壞生態、影響當地旅遊業、無數人要丟飯碗外，原來該國沿岸的珊瑚礁還是保護環，起緩衝作用令小國免受印度洋巨浪侵襲。

不少專家指，今次事件可能會再發生，因為毛里裘斯正處於亞洲與非洲水路航道上，隨着亞洲國家如中國與非洲貿易往來增加，這條水道愈來愈繁忙，一個月就有超過2000艘貨櫃船經過毛里裘斯。

 

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責任編輯：鄭靜珊

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