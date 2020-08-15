【TikTok】特朗普押後TikTok出售死綫 限90日內分拆美國業務

美國總統特朗普（Donald Trump）周五 (14 日) 簽署最新行政命令，要求TikTok的母企字節跳動 (ByteDance) ，在90日內分拆TikTok在美業務。特朗普稱，有可靠的證據表明，字節跳動可能會採取某種行動危及美國國家安全。

新的行政命令中，特朗普要求字節跳動出售用來支援TikTok美國業務的任何資產，並銷毀所有美國用戶數據，完成後須通知美國外商投資審查委員會（CFIUS）。

特朗普此前曾於上周四（6日）簽署行政命令，要求字節跳動必須在45天內拆分TikTok在美業務，美國企業或個人不得與其交易。新的新政命令將死綫延長45天，或為字節跳動爭取更多時間洽談TikTok出售事宜。

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