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【股神動向】向來不看好黃金　巴菲特今年狂掃這隻金礦股

股樓投資 10:50 2020/08/15

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被眾多投資者推崇的「股神」巴菲特（Warren Buffett），向來不熱衷於黃金投資。他認為黃金並非生產性資產，而且也無法帶來現金流，是「不會下蛋的雞」，不如投資更有價值的股票。然而今年第二季，巴菲特卻首次增持金礦股，同時減持多隻他向來鍾意的金融股持倉，更沽空高盛股份。

根據美國證交會（SEC）最新文件顯示，今年第二季度，巴菲特旗下投資旗艦巴郡唯一新增的持倉，就是金礦企業巴里克黃金公司(Barrick Gold Corporation, GOLD)，共計買入2090萬股，以周五（14日）收市價29.99美元計算，市值約5.64億美元。

相關文章：【股神投資 】巴菲特再增持這隻銀行股　持股比例最高可達24.9%

巴菲特多次表達對投資黃金抱持懷疑態度。馬里蘭大學（University of Marylan）史密斯商學院金融學教授 David Kass 認為，對巴里克的的投資極有可能是兩位代理人 Todd Combs或Ted Weschler的決策。Kass認為，巴郡投資組合中突然出現黃金相關投資，可看作是為了「度過可能的艱難時期」。

相關文章：巴菲特靠蘋果一夜大賺近百億美元　多過亞馬遜Google單季淨利潤

股神向來熱衷買金融股，次季卻減持了多隻金融股（見下表），包括摩根大通 (JPM)、富國銀行 (WFC)、紐約梅隆銀行 (BK-US)等，同時清空高盛 (GS) 持股。但巴菲特並未完全捨棄金融股，最近幾周持續買入美國銀行 (BAC) 股票，目前是美銀是巴郡僅次於蘋果（AAPL)）的第二大持倉。

相關文章：【財務自由】學習巴菲特3M投資法　儲優質股票長期持有

巴郡次季主要持股變動：
新增 巴里克黃金公司 (ABX)
減持 摩根大通 (JPM)、富國銀行 (WFC)、PNC金融公司 (PNC)、萬事達 (MA)、Visa(V)、M&T Bank(MTB)、紐約梅隆銀行 (BK-US)
沽清 高盛 (GS)、西方石油 (OXY)，以及四大航空公司：達美航空 (DAL)、西南航空 (LUC)、聯合航空 (UAL)、美國航空 (AAL)
不變 蘋果 (AAPL)、美國銀行 (BAC)、可口可樂 (KO)、美國運通 (AXP)、卡夫亨氏 (KHC)

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撰文 : 李勝男

股票 巴菲特 金融 沽空 減持 美國 買入 黃金

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