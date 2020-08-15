【港股追蹤】安踏李寧係咁升　體育用品股業績有端倪？

安踏體育（02020）雖然市值已突破2,000億元，但在最新一輪恒指季度檢討中，再次未能納入恒指成分股。幸好行業近期表現強勁，李寧（02331）周五（14日）公布的業績獲多間大行睇好，連帶安踏周五亦升近3.7%收市，高見85元歷史新高。業績報告屬公開資訊，各位投資者其實亦可在港交所網站中查閱，以分析公司未來，甚至行業前景。

體育用品股業績不外乎幾個重點，首先當然係睇存貨周轉天數，公司在生產或購入貨品直到全數出售前，貨品有一段時間需要存倉，如果能夠用最短時間處理存倉，自然可以加快產品循環和增加銷售利潤，亦可減少不必要的管理費和存庫費等。

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李寧業績報告顯示，上半年存貨周轉天數為84天，比去年同期74天有增加，但如果計及疫情影響，呢個增長未算太悲觀。而且，以往行業最差時期，存貨周轉天數去到120天也大有人在，近年市場多以100天為警戒綫。安踏去年底存貨周轉天數為87天，甚至比李寧為多，難怪有大行認為李寧短期甚至比安踏優勝。

另外，大家都可以留意行業的應收帳比率，由於部分體育用品企業除直接開設門店銷售外，亦有銷售予特許經銷商等，故需要待分銷商把售出貨品後才能收回現金，貨品賣出至收回現金的期間，便會紀錄在應收賬款。

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根據李寧業績，公司平均應收貿易款項周轉期僅22天，較去年同期24天更少，收回帳款速度夠快，將令公司在資金使用上的效率提高。而且李寧上半年收入和純利未見太大跌幅，可推測出集團在資金流動上問題不大，大家在分析其他同業股份時也可觀察一下相關數據。

值得留意的是，李寧在報告中表明，由於疫情將令訂貨會訂單數據相對波動，故2021年訂單開始停止公佈訂貨會訂單數據。訂貨會其實就是經銷商每季，都會為往後季度的產品下訂單，例如李寧今年4月，就已經進行今年第4季的訂貨會，故相關數據其實可以反映經銷商對行業前景和公司產品受歡迎程度的取態，停止公布相關訂單數據，有機會令股份增添不確定性。