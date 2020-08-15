【港股追蹤】永利半年蝕39億 　靠哂第四季？

珠海居民本周恢復自由行申請消息，帶旺了整個濠賭板塊股價，普遍股份都錄得顯著升幅。但行業上半年受疫情影響同樣鉅大，這些數字都反映在相關公司公布的業績上。

永利澳門（01128）周五（14日）晚公布中期業績，期內收入大減79.2%，至39.7億元，上半年按年由盈轉虧也是市場預料中事，虧蝕達39億元。

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集團指出，收入大減主要受新冠肺炎疫情影響，導致娛樂場暫停營運15天，以及因持續廣泛的旅遊限制等因素，令內地個人遊及團體旅客未能到訪澳門。

中央本周除公布恢復珠海自由行簽證申請外，亦定下時間表，如沒有特殊情況，廣東省個人遊計劃將於本月26日恢復，下月23日更會恢復其他省市到訪澳門的自由行簽證，成為濠賭股年內復甦的一大契機。

不過永利對前景仍然保持審慎，認為若疫情於澳門及其他可通行至澳門的地區有不利轉變，已取消的防疫措施可能重新執行。故預計業務量在到訪澳門的旅客人數顯著提升之前，不會明顯改善。

濠賭股上半年收入大減是市場意料中事，股價一直有支持也只因澳門疫情受控比預期為佳，投資者預期入境措施有望放寬，現時終於等到黎明，股價反彈後或會有人趁好消息出貨，現時成敗全看第四季旅客人數能否有顯著反彈。

此外，今年濠賭股走勢各走極端，銀娛（00027）及澳博（00880）股價明顯跑贏大業及同市，金沙中國（01928）及永利反而錄得顯著跌幅，或已經分出行業股份強弱，值得存記。