  • 29°C
香港時間 : 2020815日 (六) 08:23
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

本站於 8月16日(周日) 7am 至 9am 進行維護工程，屆時服務將受影響。

【港股追蹤】永利半年蝕39億 　靠哂第四季？

股樓投資 07:52 2020/08/15

分享：

珠海居民本周恢復自由行申請消息，帶旺了整個濠賭板塊股價，普遍股份都錄得顯著升幅。但行業上半年受疫情影響同樣鉅大，這些數字都反映在相關公司公布的業績上。

永利澳門（01128）周五（14日）晚公布中期業績，期內收入大減79.2%，至39.7億元，上半年按年由盈轉虧也是市場預料中事，虧蝕達39億元。

相關文章:【恒指換馬】有隻老牌藍籌　最新指數比重僅得0.2%?（附重磅藍籌比重表）

集團指出，收入大減主要受新冠肺炎疫情影響，導致娛樂場暫停營運15天，以及因持續廣泛的旅遊限制等因素，令內地個人遊及團體旅客未能到訪澳門。

中央本周除公布恢復珠海自由行簽證申請外，亦定下時間表，如沒有特殊情況，廣東省個人遊計劃將於本月26日恢復，下月23日更會恢復其他省市到訪澳門的自由行簽證，成為濠賭股年內復甦的一大契機。

不過永利對前景仍然保持審慎，認為若疫情於澳門及其他可通行至澳門的地區有不利轉變，已取消的防疫措施可能重新執行。故預計業務量在到訪澳門的旅客人數顯著提升之前，不會明顯改善。

濠賭股上半年收入大減是市場意料中事，股價一直有支持也只因澳門疫情受控比預期為佳，投資者預期入境措施有望放寬，現時終於等到黎明，股價反彈後或會有人趁好消息出貨，現時成敗全看第四季旅客人數能否有顯著反彈。

此外，今年濠賭股走勢各走極端，銀娛（00027）及澳博（00880）股價明顯跑贏大業及同市，金沙中國（01928）及永利反而錄得顯著跌幅，或已經分出行業股份強弱，值得存記。

撰文 : 葉志偉

相關文章

【港股追蹤】創科績後爆升1成　再創上市新高
2020/08/13
【港股追蹤】創科績後爆升1成　再創上市新高
【港股追蹤】業績唔差就當贏？　李寧帶旺行業股份
2020/08/14
【港股追蹤】業績唔差就當贏？　李寧帶旺行業股份
【港股追蹤】久沉板塊反底　聯通成表現最佳藍籌
2020/08/13
【港股追蹤】久沉板塊反底　聯通成表現最佳藍籌
【港股追蹤】績前繼續炒　呢隻電訊股本周升2成
2020/08/14
【港股追蹤】績前繼續炒　呢隻電訊股本周升2成
行業 永利澳門（01128） 香港股票

上一篇文章

【清酒新世界@iM網欄】清酒．五　杜氏栽培米特別純米酒

下一篇文章

【睇樓量增】疫情稍放緩準買家又出擊睇樓 邊幾個屋苑最多人搵筍盤?
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指季檢】美團爆冷唔入圍　阿里小米黑馬藥明生物晉身藍籌
【恒指季檢】美團爆冷唔入圍　阿里小米黑馬藥明生物晉身藍籌
【疫市筍盤】位處名校網與港鐵站近在咫尺 買家見天后樓呎價仲平過天水圍樓 即拍板購入
【疫市筍盤】位處名校網與港鐵站近在咫尺 買家見天后樓呎價仲平過天水圍樓 即拍板購入
【甲廈疫情】減租都無用　企業陸續撤走　金鐘甲廈史上最空
【甲廈疫情】減租都無用　企業陸續撤走　金鐘甲廈史上最空
【樓市現象】同年購入同年沽貨 西貢屋仔定九龍灣樓仔業主賺得多?
【樓市現象】同年購入同年沽貨 西貢屋仔定九龍灣樓仔業主賺得多?
【豪宅疫情】擎天半島劈價872萬沽　代理：「沙士貨」減價都勁賺
【豪宅疫情】擎天半島劈價872萬沽　代理：「沙士貨」減價都勁賺
西澳總人口26人小國赫特河公國 因新冠肺炎宣佈「亡國」
西澳總人口26人小國赫特河公國 因新冠肺炎宣佈「亡國」