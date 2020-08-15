【美股收市】中美或推遲貿協評估會議  標指納指軟 道指升34點

投資者觀望美國經濟刺激方案談判進展，最新公布的經濟數據好壞參半，美股窄幅上落。

據報中美兩國由於程序問題，推遲原定周六舉行的首階段貿易協議評估會議，消息對美股影響不大。道指收報27931點，升34點；標指收報3372點，跌少於1點；納指收報11019點，跌23點。

短期內中美關係料將主導大市走勢。路透最新引述消息人士稱，有關貿易協議評估會議因日程安排問題而推遲，目前未就新的日期達成一致。

路透綜合不同消息來源稱，美國至中國的油輪數量未來數周將顯著上升，反映中國加強落實1月與美國簽署的首階段貿易協議。

近日美國頻頻出招針對中國企業，繼抖音海外版TikTok及騰訊（00700）旗下的WeChat後，在美上市的愛奇藝（美：IQ）亦披露其遭美國證交會（SEC）查帳。愛奇藝收市挫逾11%。

美國零售銷售7月上升1.2%，比市場預期的2.3%差一截，主要因為汽車和汽車零部件銷售下跌1.2%。不計汽車的7月份零售銷售升1.9%，高過預期的1.2%。電子產品和電器銷售最強，按月漲22.9%。由於美國疫情仍然嚴峻，經濟前景不明朗，分析師認為，8月份以至整個第三季的零售銷售，將取決於政府給予多少財政支持。

交易商憂美國經濟因疫情而欠佳，美元滙價連跌8周，是10年來最長連跌周數。美滙指數尾段跌0.1%至93.12。

金市繼續回吐，紐約期金錄得10周以來首個按周跌幅，也是5月初以來最大單周跌幅。紐約12月期金收市跌近1.1%，報1949.8美元。

此外，美國總統特朗普表示，弟弟羅伯特(Robert Trump)入住紐約醫院治理，目前健康欠佳，他周五將到醫院探望。 但特朗普沒有說明弟弟因甚麼病入院 ;他稱自小與羅伯特關係很好，希望弟弟安然度過今次難關。

美國疫情持續蔓延，已導致超過16萬人死亡，疾病控制及預防中心(CDC)主任雷德菲爾德(Robert Redfield)警告，流感與新冠疫情夾擊下，從公共衞生角度衡量，美國正迎來史上最嚴峻的秋季，醫療系統更是不勝負荷。

責任編輯：柯志宏

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