【大行點睇】李寧核心盈利勝大行預期 大摩上調評級至增持

內地體育用品公司李寧（02331）公佈中期業績，營業額達61.8億人民幣（下同）按年減少1.18%，純利為6.8億元，按年減14%。期內，經常性純利增長22%至6.8億元，每股盈利為27.98分，不派中期息。集團毛利減1.65%至30.57億。毛利率減少0.2個百分點至49.5%。由於未計入特殊項目的業績勝市場預期，李寧全日炒上8%收報31.55港元。

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當中大摩認為，李寧的盈利增長將令市場放心，相信公司毛利及盈利會有持續增長，將提高評級至「增持」，目標價為34港元。大摩又指，雖然銷售復甦較預期慢，但毛利上升空間增加，相信運動服裝的結構性驅動因素依然存在，而公司的產品和品牌動力仍強勁，故認為需求有望隨著宏觀環境恢復而改善。

富瑞報告則指，李寧上半年純利比該行原預期高出近兩成，主要受惠毛利率表現強勁、成本控制佳、第二季電商業務符預期及存貨渠道精簡。此外，富瑞稱雖然公司第二季實體銷售額跌幅較預期大，但次季電商業務按年上升逾兩成，符合該行預期升三成。該行予李寧目標價維持31.5港元，維持「買入」評級。

花旗則表示，李寧表現優於其競爭對手安踏(02020)，按比較基準（扣除上年同期一次性與經營無關的損益），權益持有人應佔淨溢利上升約兩成至66.83億元人民幣，較預期高12%而且表現勝於安踏。該行又指公司現金流充裕，有約55.6億元，領先不少同業。

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