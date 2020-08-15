中國奧園上半年核心純利升21% 不派中期息

▲ 中國奧園上半年核心盈利升逾兩成，不派中期息。

中國奧園 （03883） 公布，截至今年6月底止半年業績，期內收入為282.4億元（人民幣.下同），按年增長19.3%；股東應佔溢利為24.16億元，按年升6.34%。若扣除投資性物業公平值收益、匯兌損益淨額等非經常性損益項目，核心純利為24.5億元，按年升21%。每股基本盈利為89.61分，不派中期息。

集團表示，隨著3月底、4月初銷售中心和工地實現全面復工復產，每月銷售呈穩步回升趨勢。上半年集團實現物業合同銷售額約508.72億元。期內集團新增44個項目，新增可開發建築面積約695萬平方米，新增可售貨值約832億元，確保合理的土地成本和穩定的利潤率，有助應對市場波動。

截至6月底日，集團擁有317個項目，分布90個境內外城市，土地儲備總建築面積達4874萬平方米（權益比78%），總貨值約5015億元，計入城市更新項目後的總貨值約11602億元，滿足未來4至5年的發展。

相關文章︰【內房抽水】中國奧園折讓發債35億 息率6.35厘

【物管股】奧園健康斥3700萬人幣收購寧波同業65%股權

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7:30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情

編輯︰侯景成